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В ДТП в Ивановском районе погиб человек

В ДТП в Ивановском районе погиб человек
Фото: pixabay.com

3 октября около 15:45 в Ивановском районе Амурской области произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. При этом машина съехала с проезжей части. Один человек погиб, еще один получил травмы. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Об этой аварии также сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Ведомство отмечает, что она была на 5-м километре автодороги Луговое – Новоалексеевка – Троицкое.

«(…) водитель автомобиля отечественного производства не справился с управлением, съехал с проезжей части, и автомобиль опрокинулся. На место ДТП выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 31 села Ивановка, в составе трех человек и одной единицы техники. Пожарные деблокировали водителя», – уведомляет МЧС.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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