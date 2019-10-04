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4октября
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сегодня, 16:00 0

В Благовещенске мужчину будут судить за взятку автоинспектору в 100 тысяч рублей

В Благовещенске мужчину будут судить за взятку автоинспектору в 100 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу.

По данным следствия, утром 12 августа 2019 года амурчанин, находясь в автомобиле ДПС, припаркованном на одной из улиц Благовещенска, дал взятку автоинспектору в размере 100 тысяч рублей. Мужчина добивался, чтобы его не привлекали к административной ответственности в связи с невыполнением требований о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Сотрудник сообщил своему руководству о факте склонения его к правонарушению. Амурчанина задержали. Оперативное сопровождение при этом обеспечили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.

В настоящее время заместителем прокурора Благовещенска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

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