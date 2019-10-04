Школьники из Красноярска вставили фото 64-летней учительницы в порноролик

Школьники из Красноярска выложили в Сеть порноролик, в который вставили фотографию преподавателя. Учительница подала заявление в полицию на злую шутку учеников.

«Женщина обратилась с заявлением. По факту распространения в социальных сетях порочащих сведений проводится проверка», – сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

В Facebook по поводу ситуации высказалась официальный представитель управления образования Красноярска. «Есть ли границы у детских шалостей?.. Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+», – написала Евгения в Facebook.

Она также добавила, что «учительская прическа» женщины в ролике – единственное сходство актрисы из видео с реальным человеком. Представительница управления образования предположила, что 64-летний педагог находится в ужасном эмоциональном состоянии из-за произошедшего.

Полиция начала расследование и вычисляет всех причастных.