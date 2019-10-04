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сегодня, 15:42 0

В Тынде впервые за 15 лет пройдет масштабное спортивное событие

В Тынде впервые за 15 лет пройдет масштабное спортивное событие
Фото: Сергей Соловьев

Северная столица Приамурья выбрана городом для проведения финала XXIII Комплексной спартакиады городов Амурской области. Такое решение приняло региональное министерство спорта.

В июне 2020 года в Тынду приедут спортсмены из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Свободного, Райчихинска, Шимановска, Сковородина, Циолковского, Магдагачи, чтобы выяснить, кто сильнее в легкой атлетике, баскетболе, волейболе, мини-футболе.

Соревнования пройдут на стадионе «БАМ». В программе легкой атлетики предусмотрены бег у мужчин и женщин на дистанции 100, 200, 400 , 800 и 1 500 метров, прыжки в высоту, в длину; метание копья, диска; толкание ядра; эстафета 4х100 метров. Мужчины также совершат забег на 3 000 метров.

В рамках подготовки к спартакиаде планируется провести ремонт стадиона «БАМ». На главной спортивной арене Тынды пройдут не только соревнования, но и церемонии открытия и закрытия XXIII Спартакиады городов Амурской области. Последний раз такое масштабное спортивное мероприятие в Тынде проходило в 2005 году, сообщает пресс-служба тындинской администрации.

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#спорт

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