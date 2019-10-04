Выставка пожарной техники, зоопарк, уличные танцы: выходные в Благовещенске

В грядущие выходные в областном центре Приамурья состоится множество спортивных и культурных мероприятий. В городе пройдут легкоатлетическая эстафета, большое мероприятие в честь Дня гражданской обороны МЧС, День защиты животных с бесплатным посещением зоопарка и другие акции.

5 октября, суббота

В 5 часов утра на берегу Зеи в районе Спичфабрики стартует чемпионат Амурской области по рыболовному спорту по дисциплине – ловля спиннингом с берега. Мероприятие начнется с торжественного открытия. (12+)

С 12:00 в Городском парке культуры и отдыха будет проходить большое мероприятие, посвященное Дню Гражданской обороны МЧС России. Гостей ждет выставка пожарной техники, концертная программа. С 15:00 до 17:00 на аллеях парка проведут инструкторско-методические занятия. Будет также развернута полевая кухня с кашей и чаем для всех желающих. (6+)

В 13:00 в Амурском областном краеведческом музее (зал № 21) в рамках проекта «Дни национальной культуры» состоится открытие выставки произведений армянских художников. Авторы картин – Мариетта Мартиросян, Сергей Мальцев, Сергей Хачатрян, Каленц Шагвердян, Сос Арутюнян, Гамлет Аршакян, Лемс Нерсисян и другие. Выставка будет работать до 21 октября 2019 года.

В 14:00 в музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова (Пионерская, 14) пройдет мастер-класс Инги Титовой «Цветы» по живописи мастихином. (12+)

В 14:00 в МБ «Дом семьи» (Пионерская, 157) всех желающих ждут на космоплей «Звездные войны» в рамках Всемирной недели космоса. Мероприятие пройдет в форме игры, где каждый почувствует в себя в роли персонажа из известного фильма «Звездные войны», обещают организаторы. (6+)

В 14:00 торжественно откроется Кубок Амурской области по конному спорту в КСК «Аллюр» (ул. Нагорная, 43А). (6+)

В 17:00 в большом зале ОКЦ начнется концерт Прохора Шаляпина и Сергея Беликова. (12+)

6 октября, воскресенье

В 12:00 в Первомайском парке пройдет день защиты животных, посвященный Международному дню защиты животных. Посетителей парка ждет бесплатное посещение зоопарка «У Фунтика», квест, викторины и многое другое. Это мероприятие проводится в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства «Прикоснись к живому миру» при поддержке правительства Амурской области и управления культуры Благовещенска. (0+)

На площади Ленина в 12:00 будет дан старт традиционной осенней легкоатлетической эстафете, посвященной памяти тренера Григория Белоуса. Сбор участников в 11:00 на перекрестке улиц Ленина и Пионерской, парад участников – в 11:20. В мероприятии примут участие производственные коллективы и учащиеся учебных заведений. Подать заявку на участие можно по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 97, тел. 991-765 (управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска). (12+)

В 17:00 в большом зале ОКЦ состоится концерт мужского квартета «Триумф». (6+)

В Амурской областной филармонии в 17:00 начнется фестиваль уличного творчества OSNOVA. В нем примут участие команды из Благовещенска, Хэйхэ, Харбина и других городов. (12+)

Суббота и воскресенье, 5 и 6 октября

В спорткомплексе «Юность» пройдет традиционный дальневосточный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора Лихогры. В соревнованиях примут участие 120 спортсменов из городов Амурской области, Читы, Биробиджана, с Сахалина. В соревнованиях принимают участие спортсмены разных возрастных и весовых категорий.

В 10:00 в спортивном зале политехнического колледжа (Чайковского, 16) состоится открытое первенство города Благовещенска по настольному теннису среди школьников.

В учреждениях культуры Благовещенска в эти дни также пройдут различные мастер-классы и игры, ознакомиться с их расписанием можно по ссылке.