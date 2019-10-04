Амурчане отправятся в экспедицию на горный хребет Эзоп

12 октября представители туристических сообществ, общественной организации Amurbike, туристической компании «Неизвестная земля» совместно со спасательным отрядом гражданской авиации отправятся в Селемджинский район исследовать горный хребет Эзоп. Экспедиция стартует в селе Ивановское и дойдет до отметки хребта 1 906 метров.

«Маршрут мы выбрали неслучайно. Хребет Эзоп – один из наиболее доступных в регионе для пешего восхождения. Экспедиция продлится 3-4 дня. Путешествие будет экспериментальным и экстремальным. Ландшафт по пути разнообразен, много естественных препятствий. Это крутые склоны, спрятанные в горах маленькие реки, водопады, пороги. На вершине уже лежит снег. Все это делает маршрут интересным и перспективным для туристских походов разных категорий сложности», – цитирует Туристско-информационный центр Амурской области представителя клуба Amurbike Романа Шабанова.

После обследования хребта участники экспедиции обсудят с местными активистами дальнейшие действия по разработке маршрута. В настоящее время Эзоп является одной из точек притяжения туристов. В течение года вершину регулярно посещают десятки путешественников по индивидуальным программам. Задача экспедиции – подобрать оптимальный путь восхождения.

Горный хребет Эзоп расположен на границе Амурской области и Хабаровского края. Протяженность природного объекта – около 150 километров. Хребет разделяет крупнейшие притоки реки Амур – Бурею и Зею.

За последний год интерес к северным районам Амурской области со стороны путешественников значительно возрос. Самой посещаемой территорией стал Зейский район. В городе Зея создан визит-центр, который совместно с Зейским заповедником предлагает для посещения 15 туристических маршрутов. Один из самых популярных – «Гольцы Тукурингра». С начала этого года Зейский район посетили около тысячи туристов.

Фото Туристско-информационного центра Амурской области (Сергей Соловьев)