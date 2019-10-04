Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:14 0

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья
Фото: katavaciya с сайта Pixabay

Сервис по поиску работы Superjob представил результаты нескольких опросов на тему зарплат в России. Так, в первом опросе 2,5 тысячи респондентов со всей России спрашивали: «Сколько денег в месяц достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

Опрос показал, что в среднем в 2019 году для счастливой жизни россиянам необходимо зарабатывать 161 тысячу рублей в месяц, при этом в 2018 году зарплатные ожидания «счастливых» людей составляли 159 тысяч.

«Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тысяча и 138 тысяч рублей соответственно. Сравнительно скромное счастье у молодежи: респондентам до 24 лет достаточно 118 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми», – отмечают в Superjob.

Также в Superjob заявили, что «запросы растут с увеличением уровня фактического дохода»: «Россиянам с зарплатой до 30 тысяч рублей для счастья нужно 117 тысяч рублей в месяц, гражданам с зарплатой более 80 тысяч рублей необходимо в среднем 238 тысяч».

Во втором опросе приняли участие жители 27 городов с населением более 500 тысяч человек. «Выше всего стоимость счастья у москвичей – 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток (205 тысяч рублей), на третьем – Ростов-на-Дону (200 тысяч рублей)». Далее следуют Саратов, Челябинск и Нижний Новгород», – цитирует «Коммерсант» результаты опроса.

Просмотров всего: 189

#жизнь

распечатать


Общество 16

Амурстат: по продолжительности жизни Амурская область находится почти на последнем месте в стране
Общество 36

Стало известно, кто сможет получить дальневосточную ипотеку под 2 %
Общество 2

В Благовещенске жильцы общежития боятся замерзнуть зимой из-за приостановленного капремонта
Общество 2

Бабушке-опекуну из Свободного построили дом и дали 200 тысяч рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь