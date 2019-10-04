Я не поддерживаю насилие: благовещенец об альтернативной службе

Благовещенец Антон Месомед – один из немногих призывников, который проходит службу в армии не в военной части, а на гражданке. Таких, как он, называют альтернативщиками – это призывники, которые в силу своих убеждений вместо обычной выбирают альтернативную службу.

По какой причине он принял такое решение, в чем состоит его служба, чем она отличается от привычной, выяснил корреспондент Альфа ТВ.

22-летний Антон Месомед об альтернативной службе в армии узнал случайно от брата и решил сам воспользоваться такой возможностью.

«Я не поддерживаю принцип насилия, агрессию. Я считаю, что война используется ради выгоды, война выгодна тем, кто на ней зарабатывает. И хотя армия – это не война, там все равно учат агрессии. Я не хочу в этом участвовать», – поделился своей позицией Антон.

Парень вместо службы в военной части был готов даже идти в больницу ухаживать за больными. В ноябре 2018 года его направили в Амурский театр драмы на должность монтировщика. По закону ему нужно отработать там 21 месяц.

Антон трудится по тому же расписанию, что и остальные сотрудники театра, получает зарплату, ездит с артистами на гастроли, смотрит спектакли, а порой сам участвует в массовке.

Альтернативная гражданская служба существует в России с 2002 года. На нее по желанию отправляют граждан, годных для военной службы, но которые из-за своих убеждений не могут идти в армию, а также членов малочисленных коренных народов.

В Амурской области альтернативную гражданскую службу избирают единицы призывников. На сегодняшний день в Приамурье её проходят два человека. Еще один парень работает почтальоном. В этом году заявление на прохождение альтернативной гражданской службы подали три человека. Подробнее в материале Альфа ТВ.