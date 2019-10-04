Мелиорация спасет амурские сельхозугодья от затопления

В Амурской области обсуждают создание мелиоративных систем, которые могут уберечь почвы от переувлажнения. Об этом министр сельского хозяйства области Олег Турков рассказал в программе «Простые вопросы». Амур.инфо публикует продолжение разговора с министром.

По данным Олега Туркова, в Амурской области около 1,5 миллиона гектаров пашни. Аграрии используют примерно 1 миллион 320 тысяч гектаров, но до 2025 года все земли хотят ввести в оборот. Параллельно власти задумываются о мелиорации, которой в регионе масштабно не занимались с советских времен.

«Это сложно и дорого. В советское время мелиорация затронула 250 тысяч гектаров из полутора миллионов. На сегодня это все пришло в упадок. Надо это все восстановить. Есть программа федеральная, есть программа областная, мы готовы на это деньги тратить, но наши аграрии к этому пока не готовы. Мы их ориентируем, что необходимо вкладывать деньги в мелиорацию. Принцип такой – вкладываешь свои деньги, потом бюджет тебе возвращает. Потому что постоянно просить денег на ЧС это не вариант», – рассказал в интервью Олег Турков.

Также речь в программе пойдет об основной культуре региона – сое, о соблюдении принципов севооборота и трудностях, которые за этим стоят. «Произвести сложно. Но продать в разы сложнее», – говорит Олег Турков.