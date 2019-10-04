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сегодня, 14:52 1

Мелиорация спасет амурские сельхозугодья от затопления

Мелиорация спасет амурские сельхозугодья от затопления

В Амурской области обсуждают создание мелиоративных систем, которые могут уберечь почвы от переувлажнения. Об этом министр сельского хозяйства области Олег Турков рассказал в программе «Простые вопросы». Амур.инфо публикует продолжение разговора с министром.

По данным Олега Туркова, в Амурской области около 1,5 миллиона гектаров пашни. Аграрии используют примерно 1 миллион 320 тысяч гектаров, но до 2025 года все земли хотят ввести в оборот. Параллельно власти задумываются о мелиорации, которой в регионе масштабно не занимались с советских времен.

«Это сложно и дорого. В советское время мелиорация затронула 250 тысяч гектаров из полутора миллионов. На сегодня это все пришло в упадок. Надо это все восстановить. Есть программа федеральная, есть программа областная, мы готовы на это деньги тратить, но наши аграрии к этому пока не готовы. Мы их ориентируем, что необходимо вкладывать деньги в мелиорацию. Принцип такой – вкладываешь свои деньги, потом бюджет тебе возвращает. Потому что постоянно просить денег на ЧС это не вариант», – рассказал в интервью Олег Турков.

Также речь в программе пойдет об основной культуре региона – сое, о соблюдении принципов севооборота и трудностях, которые за этим стоят. «Произвести сложно. Но продать в разы сложнее», – говорит Олег Турков.

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#Простые вопросы #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    10 минут назад

    Развивать мелиорацию необходимо без всяких "НО"! Надеемся, что в этой Программе смогут поучаствовать не только агрохолдинги, но и небольшие хозяйства!

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