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4октября
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сегодня, 13:33 0

В Приамурье муниципальное предприятие задолжало работникам 600 тысяч рублей

В Приамурье муниципальное предприятие задолжало работникам 600 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Бурейского района провела проверку исполнения трудового законодательства в УМПОПиТ «Вариант». Было установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ предприятие не выплатило работникам заработную плату за август 2019 года. Сумма задолженности превысила 600 тысяч рублей.

По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении руководителя «Варианта» административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Кроме того, руководителю предприятия внесли представление.

Как сообщает прокуратура Амурской области, благодаря принятым мерам работникам «Варианта» зарплата за август 2019 года полностью выплачена.

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#происшествия #работа

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