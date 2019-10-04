В Благовещенске для водителей закрыли перекресток и часть улицы Театральной

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в связи с ремонтными работами на перекрестке улиц Октябрьской и Островского 4 октября днем введено полное перекрытие проезжей части. Изменена схема движения одного из автобусов.

Автобус № 36(о) пока ходит по улицам: Красноармейская – 50-летия Октября – Горького – Кузнечная – Октябрьская и далее по маршруту. Также в связи с ремонтом ливневой канализации в период с 4 по 6 октября ограничено движение транспорта на участке улицы Театральной между Соколовской и Кольцевой с перекрытием ½ проезжей части. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба мэрии.

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#транспорт

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Александр Авдеев