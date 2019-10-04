Новые возможности: военные рассказали об осеннем призыве в Амурской области

О призыве на срочную службу и по контракту, о женщинах в армии и призывниках-подтопленцах рассказали в военном комиссариате Амурской области. С осени вступили в силу изменения в федеральный закон «О воинской обязанности». О том, какие новшества коснулись призывников, – в материале Амур.инфо.

Во время весеннего призыва текущего года в Амурской области на службу в армию призвали больше 1 000 мужчин призывного возраста – от 18 до 27 лет. Таким образом, призывное задание на весну было выполнено на 100 %. «Должен отметить, что достаточно большое количество ребят поступили в высшие учебные заведения. Каждый третий кандидат был зачислен в списки высших военных заведений. Они успешно прошли испытания, медицинские комиссии. 95 человек поступили в вузы. Это хороший показатель. Очень отрадно, что он от года в год растет», – отметил военный комиссар Амурской области Анатолий Хохлюк.

В области создана областная призывная комиссия и 29 призывных комиссий в муниципальных образованиях. С 1 октября они уже приступили к работе. На службу уже призваны около 100 человек.

Один из важных вопросов осеннего призыва текущего года – работа с призывниками, чьи дома пострадали от наводнения. «У нас имеется пять семей, в которых сыновья осенью уходят в армию. Все их мы знаем. Проблем, связанных с призывом на военную службу, нет. А если возникнут, будут решаться в индивидуальном порядке», – отметил Анатолий Борисович. Эти ребята смогут нести службу недалеко от дома.

На осенний призыв установлено задание – около 1 000 человек. Этот показатель соответствует прошлому году. В основном призывники будут служить на территории Амурской области и Дальнего Востока. Большинство пойдут в части Восточного военного округа.

Нововведения есть и в вопросах подготовки будущих солдат. В Амурской области ДОСААФ готовит водителей категорий С, Д, Е. С 2019 года приступили к подготовке специалистов категории С (Д). Уже подготовились 40 водителей-парашютистов. Они пройдут службу в Воздушно-десантных войсках. Столько же специалистов планируют подготовить на следующий год. Как отметил военком, новая специальность достаточно востребована среди ребят. Всего в ДОСААФ подготовку по военно-учетным специальностям прошли более 100 человек. Все они попали в осенний призыв и скоро отправятся на службу.

С 1 сентября вступили в силу изменения в ФЗ-53 «О воинской службе». Теперь гражданин может отказаться от своего права на освобождение от призыва. Воспользоваться такой возможностью могут священники, студенты-очники, а также парни, отец или брат которых погибли во время прохождения службы. Они не подлежат призыву, но могут отказаться от этого права.

На досрочное увольнение с военной службы имеют право мужчины, в семьях которых во время службы родился второй ребенок.

Что касается тех, кто служить не стремится, то их в Амурской области становится все меньше. «За последние семь-восемь лет количество уклоняющихся от прохождения службы в армии уменьшилось в разы. Есть граждане призывного возраста, которые не хотят служить. По ним принимаются меры административного воздействия, передаем документы в следственные органы», – объяснил военком Хохлюк.

Военные отмечают: если лет 10–15 назад среди призывников было много пацифистов, то сейчас парни стремятся служить. Это связано со многими факторами. Увеличивается престиж армии, правительство и министерство обороны принимают для этого меры. У отслужившего больше возможностей, прежде всего, в выборе работы.

Пойти в армию можно не только по призыву, но и по контракту. Об этом подробно рассказал исполняющий обязанности начальника Благовещенского пункта отбора на военную службу по контракту Игорь Ковалев.

В Амурской области два пункта отбора на военную службу по контракту. Один из них находится в Белогорске по адресу: улица Ленина, 93. Другой – в Благовещенске, на улице Железнодорожная, 8/1. Все, кто хочет служить по контракту, могут прийти в пункт отбора и написать заявление. По результатам рассмотрения заявления кандидата направят для прохождения мероприятий отбора, после чего он будет назначен в воинскую часть. «Люди думают, что в армию попасть тяжело, что нужно много усилий для этого. Мероприятия отбора, конечно, существуют, но любой адекватный человек, который имеет цель поступить на службу по контракту, с ними способен справиться», – объяснил Игорь Андреевич, уточнив, что кандидатов ждут прохождение медицинской комиссии, сдача нормативов и тестов.

Служить по контракту могут не только мужчины, но и женщины. Правда, их возможности ограничены – воинских должностей, которые могут занимать женщины, немного. Это фельдшер-санинструктор, техник и делопроизводитель. По всем должностям требуется специальное образование.

Мужчин, желающих служить по контракту, можно разделисть на три категории. Это те, кто еще не был в армии и кому еще не исполнилось 40 лет. Могут стать контрактниками и те, кто уже отслужил срочную службу и кому не исполнилось 50 лет. Контрактниками могут стать даже иностранцы, но здесь есть ряд условий. Во-первых, кандидату должно быть не больше 30 лет. Во-вторых, необходимы аттестат о владении русским языком и документ о законности пребывания на территории РФ. Но, как отмечают военные, иностранцы идут служить нечасто. В прошлом году был всего один такой солдат – гражданин Армении. В текущем году иностранных претендентов на контракт пока нет.

У службы по контракту тоже существует план. Нужно набрать около 1 000 человек, при этом набрали уже 80 % плана. Молодой человек может выбирать – либо отслужить год по призыву, либо два года – по контракту. Если хочешь стать контрактником, нужно успеть пройти отбор до получения повестки в армию. Контрактники, как и срочники, служат в Восточном военном округе, но любители путешествовать могут попроситься на службу в других регионах, например, в Крыму или на Кавказе.

Служба по контракту – это стабильный доход. С 1 сентября 2019 года подняли оклады на сумму около 6 000 рублей. За безаварийную эксплуатацию транспорта военнослужащий-контрактник получает надбавку до 50 %. Кроме того, можно получать компенсацию за аренду жилья. На двух человек она составляет около 15 000 рублей. Таким образом, без надбавок можно заработать минимум 27 832 рубля. После трех лет службы минимальная зарплата военнослужащего составляет от 35 000 рублей. При этом на протяжении службы надбавки увеличиваются. Для тех, кто хочет посчитать выгоду, на сайте Министерства обороны Российской Федерации есть калькулятор денежного довольствия.