В Благовещенске установили закладной камень на месте будущего памятника Олегу Маслову (фото)

Фото: Амур.инфо

«Закладной камень – это такой знаковый момент в установке монумента. Камень заложили, открыли его торжественно небольшой такой группой, собранием друзей, родственников, представителей писательской областной организации, областной научной библиотеки и администрации Благовещенска», – рассказала член инициативной группы «Друзья Маслова» Ирина Милицкая.

Установка и открытие мемориала, организаторами которого стала инициативная группа «Друзья Маслова», запланированы на 2020 год. Памятник установят в горпарке за зданием драмтеатра. Скульптура уже в работе: сначала монумент был выполнен в глине, сейчас его переводят в гипс. После того как гипсовую скульптуру одобрят все те, кто причастен к жизни и судьбе Олега Маслова, ее отольют в светлой бронзе с патиной. Разрабатывает и реализует проект творческая группа Каслинского завода, которая известна изготовлением скульптуры казаков-первопроходцев, установленной в Благовещенске.

«Сейчас у нас завершается первый этап изготовления памятника, он был оплачен в августе-сентябре этого года – первые 800 тысяч по договору с Каслинским заводом. Скульптор Владимир Сырейщиков консультировался с тремя дочерьми Олега Константиновича и с нашим амурским скульптором Павлом Никиткиным. Они корректировали работу и, в общем-то, подтвердили, что можно двигаться дальше. Второй договор будет заключен в ноябре-декабре», – добавила Ирина Ивановна.

Памятник будет выполнен в виде скульптурного изображения сидящей фигуры Олега Константиновича, рядом с ним – стопка книг. По договору, стоимость работ составит 2 600 000 рублей. Еще 1 000 000 рублей потребуется на благоустройство, включающее в себя бетонирование площадки, укладку плитки, установку светильников и лавочек. Сбор средств на создание монумента продолжается.

«Благодаря благотворительным мероприятиям – памятным вечерам, концертам, участию предпринимателей, неравнодушных людей – проект по созданию памятника, который увековечит память об Олеге Константиновиче Маслове, стал народным. Мы надеемся, что он будет оплачен, потому что полная стоимость монумента составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей», – подытожила представитель инициативной группы «Друзья Маслова».

Олег Маслов – основоположник анестезиолого-реанимационной службы в Амурской области, кандидат медицинских наук, доцент, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин города Благовещенска.

Автор более 10 книг, Олег Маслов в мединституте занимался научной работой и вёл литературный кружок для студентов. Первые его публикации – это стихи в журнале «Дальний Восток», газетные рецензии на театральные спектакли. В 1994 году за поэтический сборник «Мой век» Олег Константинович был удостоен губернаторской премии в области литературы и искусства. С 2005 он жил и работал в Израиле. Олег Маслов скончался 27 мая 2015 года. Ему было 82 года.

Всех, кто готов финансово поддержать установку памятника Олегу Маслову, могут сделать взнос по реквизитам:

Дальневосточный филиал ПАО «Промсвязьбанк», 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 57

БИК 040813744

к/сч 30101810700000000744

ОГРН 1027739019142

ИНН 7744000912

КПП 272143001

ОКПО 95934308

НП «Лечебно-диагностический комплекс "Белая роза"»

ИНН 2801177300

Расчетный счет в рублях РФ: № 40703810407000000155

Организация: НП «Лечебно-диагностический комплекс "Белая роза"»

ИНН 2801177300

КПП 280101001

ОГРН 1132800000365

Счет: 40703810803000000211

БИК 040813608

Банк: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»

к/с 30101810600000000608

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