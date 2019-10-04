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Амурские армяне приглашают в музей на праздник с дегустацией блюд

Амурские армяне приглашают в музей на праздник с дегустацией блюд

Попробовать армянские блюда, увидеть национальные танцы и побывать на музыкальном мастер-классе – 5 октября Амурский областной краеведческий музей совместно с Амурским региональным отделением Союза армян России приглашает познакомиться с самобытной культурой армянского народа.

5 октября в Амурском областном краеведческом музее, в зале № 21, в рамках проекта «Дни национальной культуры» состоится открытие выставки произведений армянских художников. Среди авторов картин — Мариетта Мартиросян, Сергей Мальцев, Сергей Хачатрян, Каленц Шагвердян, Сос Арутюнян, Гамлет Аршакян, Лемс Нерсисян и другие. Более 30 живописных работ созданы в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, автопортрета. Все картины выполнены в яркой, контрастной цветовой палитре, проникнуты национальным колоритом и любовью к Родине. Работы художников охватывают временной промежуток с 1997 по 2013 годы. Выставка будет работать до 21 октября 2019 года.

«На мероприятии можно будет увидеть также выставку традиционной национальной одежды, хореографические номера в исполнении коллектива "Нур", музыкальный мастер-класс и мастер-класс по кузнечному делу, а также отведать блюда национальной кухни», — рассказала методист музея Лариса Власова.

Будет работать фотозона. Праздник пройдет с 13 до 15 часов.

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#концерты #культура

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