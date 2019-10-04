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Тепло, без осадков, но немного ветрено: прогноз погоды в Приамурье на 5 октября

Тепло, без осадков, но немного ветрено: прогноз погоды в Приамурье на 5 октября

В Амурской области 5 октября малооблачно, без осадков. Будет дуть юго-западный ветер. Ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду.

Термометры ночью покажут минус 2…7, местами по северу – до минус 12. Днем температура составит плюс 11…16, местами по северу будет плюс 5…10.

В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1…3, днем будет плюс 14…16, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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