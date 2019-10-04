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сегодня, 12:19 0

Жители города Зея будут ориентироваться на местности ночью

В городе Зея 4 октября состоится ночное ориентирование. В спортивном мероприятии примут участие около 200 человек. Горожане поодиночке и группами должны будут найти контрольные пункты.

Мероприятие начнётся в 7 часов вечера. Предварительно участникам ориентирования расскажут правила и проведут инструктаж по технике безопасности. Далее на территории стадиона выключат все фонари, а горожане, вооружившись фонариками, будут следовать по картам, которые им предварительно выдадут организаторы ночного ориентирования.

В соответствии с полученными картами участники должны пройти указанные контрольные пункты, отметить их и добраться до финиша. Те, кто пришёл первым и не пропустил ни одного контрольного пункта, станут победителями ночного ориентирования.

В мероприятии могут поучаствовать люди разных возрастов. Лучших выберут среди возрастных категорий мужчин и женщин, индивидуальных участников и команд.

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#спорт

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