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сегодня, 13:10 4

Бытовой эгоизм и курьезы: в Белогорске началу отопительного сезона мешали сами жители

Бытовой эгоизм и курьезы: в Белогорске началу отопительного сезона мешали сами жители

В Белогорске управляющие компании подвели итог начала отопительного сезона. В целом все прошло в штатном режиме, за исключением случаев, которые в управляющих компаниях называют курьезными. Также руководители компаний рассказывают о случаях так называемого бытового эгоизма.

Пик выездов аварийных бригад в жилые дома белогорцев пришелся на 1 и 2 октября. «Большое количество заявок было принято во второй день запуска тепла в квартиры Белогорска. 188 поступило на пульт диспетчера, еще 53 сообщения можно назвать прямыми, когда сантехников и мастеров перехватывали в подъездах, у соседей, во дворах домов. Более 70 % из этого количества были решены в первые сутки», – рассказал директор одной из управляющих компаний «Концепт» Дмитрий Осипов.

Помощь специалистов белогорцам требовалась не только из-за завоздушенности систем отопления, когда проблемы можно решить самостоятельно, но и по причине порывов.

«В основном это происходило из-за ошибок, допущенных при ремонте в квартирах: неправильная установка полотенцесушителей, теплых полов в ванной комнате, – привел пример Дмитрий Осипов. – Был случай, когда внук установил бабушке батарею вверх ногами, которая при запуске дала течь. Есть случаи бытового эгоизма. Например, женщина, проживающая на 5 этаже пятиэтажного дома, отказывалась самостоятельно спустить воду в батарее ванной комнаты, аргументируя это тем, что очень занята на работе, а муж в командировке и что в ее квартире тепло. Тем самым у жителей, которые проживают ниже по этажам, не было тепла в квартире».

По сообщению диспетчера управляющей компании «ЖСК», за 1-2 октября поступило более 10 сообщений, связанных с затоплением квартир. Связано это в большинстве случаев с халатностью: неправильная установка систем, незакрытые краны на батареях и так далее. Всего специалистами этой управляющей компании было обработано более 150 сообщений, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • Конфедератов

    Конфедератов
    2 часа назад

    зато город вежливых людей

  • Терраформер

    Терраформер
    2 часа назад



    Был случай, когда внук установил бабушке батарею вверх ногами, которая при запуске дала течь.



    да хоть по диагонали. радиатор - гермитичное изделие. какой стороной его ставить - дело индивидуальное.

  • непонятно

    непонятно
    2 часа назад

    по телефону тоже по фигу какой стороной говорить?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    28 минут назад

    Конфедератов

    зато город вежливых людей



    Не то, что твари тамбовские. Да?

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