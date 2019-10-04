Гороскоп 5 октября: Скорпионам стоит отдохнуть, а Тельцы решат проблему

Восход Солнца: 06:35

Заход Солнца: 18:01

Солнце в Весах.

Овен. Противоречивый день. Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы не оставят Вас в покое. Возможно, Вы неверно оцениваете ситуацию, не стараетесь найти внутреннее подтверждение правильности своих поступков.

Телец. Благоприятное время для планирования предстоящих дел. Советы друзей или родственников окажут неоценимую помощь. Новые идеи позволят разрешить накопившиеся проблемы. Те, кто работает по контракту, сегодня смогут получить постоянную работу.

Близнецы. Неблагоприятное расположение планет может отрицательно сказаться на служебном положении или на прогрессе в сфере профессиональной деятельности. Может случиться так, что вы станете объектом злых насмешек недоброжелателей или попадете в зависимость от постороннего влияния. Постарайтесь не концентрировать внимание на собственных переживаниях.

Рак. День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Возникшие проблемы заставят искать такой баланс между личным и общественным, чтобы не пострадало ни первое, ни второе. Избегайте повышенного тона в общении с детьми.

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Лев. Поспешность при обращении в правительственные учреждения, общественные организации или к начальству может отрицательно сказаться на продвижении к цели. Будьте внимательны в коммерческих операциях, при работе с документами и ценными бумагами.

Дева. Сегодняшний день лучше провести в одиночестве или в кругу малознакомых людей. Претензии к близкому человеку могут привести к скандалу. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует.

Весы. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни. Неожиданное известие может повлиять на отношения с близким человеком или в корне изменить ваше текущее служебное или общественное положение.

Скорпион. Девиз дня – любовь, спокойствие и согласие. Отношения с окружающими стабилизируются, хотя иногда Вы будете чувствовать негативное влияние прошлых дней. Сегодня благоприятно посещение театра, концертных залов, музеев. Вторую половину дня посвятите культурному отдыху в обществе любимого человека. Вы получите положительный заряд для будущей недели.

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Стрелец. Звезды не исключают появления на вашем пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами, предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками.

Козерог. Крайне неблагоприятный день обманов и иллюзий.Он пройдет под знаком неверности, ложных обещаний. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, связанными с неудачной коммерческой деятельностью. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: вас попытаются обвести вокруг пальца.

Водолей. День крайне неблагоприятный, особенно для женщин-Водолеев. Не исключены осложнения с ближним окружением. Вечер проведите в кругу семьи.

Рыбы. День пассивный, может сложиться очень неудачно из-за потакания собственным слабостям. Сегодня окружающий мир как бы отражает Вашу внутреннюю сущность. Откажитесь от общения с неприятными Рыбам людьми. Умерьте свою чрезмерную заботу о близких. Как ни странно, это может дать повод для неприятностей. Будьте осторожнее и сдержаннее в финансовых делах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев