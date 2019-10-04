У меня кусок души выдрали: благовещенка об изнасиловании

Читаешь новости об изнасилованиях, и становится страшно от осознания, что множество историй замалчивается. Боятся люди неудобной славы, сделать больно близким, потрепать себе нервы и не найти поддержки со стороны правосудия. А кто-то терпит, потому что им легче абстрагироваться и попытаться скорее все забыть. Никого не осуждаем. Потому что не можем знать, как себя поведем в подобной ситуации. Но в одном уверены: садистов и насильников НУЖНО наказывать. И не создавать публичное общественное порицание для переживших стресс (даже если они и сами по дурости спровоцировали обидчика), чтобы другие, с кем случится беда, не боялись рассказать о ней.

Когда мы опубликовали историю девушки, прошедшей через домашнее насилие, через какое-то время одна из наших читательниц решилась рассказать об изнасиловании, которое пережила сама и о котором никогда никому до этого не рассказывала. Почему она не обратилась в полицию за помощью, как она справилась с пережитым и как живет сейчас – обо всем этом в нашем материале. А в самом конце мы расскажем, что делать, если подверглись насилию.

«У МЕНЯ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН СЕКСУАЛЬНЫЙ ОПЫТ»

– Это произошло в студенческие годы, когда я только начинала расцветать как девушка, познавать мир. На тот момент мне исполнилось 20 лет, и я очень хотела встретить своего человека. Не скрою, что белой завистью завидовала однокурсницам, у которых были молодые люди. Хотела также. И не считаю, что это плохо. Это нормальное желание любой девочки – любить и быть любимой. Поэтому, когда со мной знакомились, я всегда была открыта в плане общения. Ведь вдруг «тот самый» окажется в моем окружении? Причем общение было реально просто общением, а не целовашки-обнимашки. Да чего уж там, я ни с кем не спала. У меня к 20 годам был только один сексуальный опыт. И повторять его не торопилась. Даже как-то жалела, что невинности лишилась не по любви.

ОН написал мне первый в социальных сетях. И я ему ответила. Начали общаться, и, как мне показалось, у нас появился интерес друг к другу. Не скрою, внешне симпатичный, харизматичный и далеко не глупый. Плюс, как потом выяснила, это более-менее известный в области спортсмен. Но тогда я об этом еще не знала, так как, не скрою, особо жизнью города не интересовалась.

«НАДО БЫЛО ВЗЯТЬ И УЙТИ, НО НЕ ХОТЕЛА ВЫГЛЯДЕТЬ ГЛУПОЙ И МНИТЕЛЬНОЙ»

– Через какое-то время мы с ним договорились встретиться. Он приехал ко мне на своей машине вечером. Садилась в нее без задней мысли. Это потом поняла, что не зря говорят: не садитесь к незнакомым людям. Но мне на тот момент казалось, что я его знаю и он ничего плохого мне не сделает, ведь до встречи мы же общались! Единственное, о чем я его попросила, – не уезжать со двора: посидим в машине поболтаем и я пойду домой. В ответ он рассмеялся и сказал, что зря переживаю, все нормально будет, мы просто прокатимся немного и вернет меня в целости и сохранности. Надо было взять и уйти. А я… Я, наверное, не хотела выглядеть глупой и мнительной. Осталась с ним. Это и было глупостью.

Изначально не было никаких пошлых намеков, он рассказывал о себе, своем детстве, много шутил, а потом мы выехали на Новотроицкое шоссе, и шутки закончились… Продолжая вести себя так же легко и непринужденно, он положил свою ладонь мне на колено. Я отшутилась и дернула ногой в сторону, чтобы сбросить ее. Он вернул ее обратно. Тогда уже рукой убрала его руку и попросила так не делать, мне это не нравится. А он сказал, что если еще раз ее уберу, то мне будет больно. Попросила его остановить машину, чтобы выйти. Не стал меня слушать, вернулся к своим рассказам, которые мне уже не казались смешными. И повторно положил свою руку, но уже выше колена. Снова начала ее убирать, и он меня этой рукой ударил. Я запаниковала и начала кричать на него. Он резко остановил машину и сказал, чтобы проваливала.

Мне не пугало, что оказалась на малоосвещенной трассе одна, меня больше пугала мысль оказаться снова в авто с этим человеком. Я не стала звонить родителям и просить о помощи. Мне было стыдно и неудобно это делать. Меня, наверное, в этот момент поймут не все, но я не хотела, чтобы они переживали. Для родителей такое – стресс. Вызывать полицию тоже не стала. Ну что бы я им сказала? Села в машину к парню, который мне нравился, он меня начал лапать, а я не далась?

Все произошло быстро. Когда я вышла из авто, он выскочил вслед за мной, а потом я ничего не помню… Помню только, как очнулась на заднем сиденье. Когда начала приходить в себя, то поняла, что уже едем по другой дороге. Как оказалось, это была аэропортовская трасса. Когда он заметил мое движение, то сказал, чтобы вела себя тихо – типа все полюбовно сделаем, а потом он отвезет меня домой. Я поняла, что вляпалась…

ЕСЛИ ДЕВУШКА НЕ ОТБИВАЛАСЬ ВО ВРЕМЯ НАСИЛИЯ, НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕГО НЕ БЫЛО

– Я по характеру всегда была бойкая, а в тот момент меня жестко переклинило. Не знаю, как объяснить: ты понимаешь, что вот-вот случится что-то плохое, а ты вместо того, чтобы рвать и метать, даже пошевелиться не можешь. Раньше я с пеной у рта доказывала, что не поверю, когда девушку насилуют, то она не сопротивляется. Знаете, не зря говорят – не зарекайся, ведь каждый в стрессовой ситуации ведет себя по-разному. Когда машина остановилась и он перебрался ко мне на заднее сиденье, то… Я даже говорить об этом не хочу. Меня словно парализовало… Не шевелилась, только плакала. Мне не столько страшно было, сколько обидно от того, в какую ситуацию я попала.

Он делал свое дело и не обращал внимание на мои слезы. Даже пытался меня целовать, но когда понял, что я не отвечаю взаимностью, то психанул и остановился. Начал на меня наезжать, что если мне нужны объятия, поцелуи, то надо было про эти прелюдии изначально сказать, а не пускать слезы. Я молчала и продолжала плакать. Он заматерился, натянул на себя джинсы и вернулся за руль.

В момент, когда он выходил из машины, была возможность оттолкнуть его, выскользнуть на улицу, на трассу, но я уже ничего не хотела… Было ощущение, словно у меня кусок души выдрали и выкинули в мусорку. Ненавидела себя, случившееся, этого урода. Мне хотелось просто лежать, и чтобы меня больше никто никогда не трогал. Он как ни в чем ни бывало развернул машину, и мы поехали. Повторял, что испортила ему вечер. Что планировал «нормально потр**аться», а я все испортила.

И знаете, он настолько был уверен в себе, что привез меня к дому, помог выбраться из машины, пожелал приятных снов и уехал… Первое, что я сделала дома, – забралась в душ и прорыдала в ванной полночи.

«У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЕГО ПРОСТИТЬ»

– Я не стала обращаться в полицию или кому-то жаловаться. Мне было стыдно и унизительно от этой ситуации. Да и город у нас не такой уж большой, плюс в разговоре с ним, когда еще не начал приставать, поняла, что он узнаваемое лицо, и я, честно скажу, боялась, что напишу заявление, а его друзья устроят мне травлю. Я боялась, что у меня появится дурная слава, поэтому молча задавила все в себе и сделала вид, словно со мной ничего не произошло.

Плавно уходила в депрессию из-за озлобленности и обиды на случившееся. Даже решила ходить к психотерапевту, надеялась, что хотя бы так проще станет. Но мне было достаточно одного визита, чтобы понять, что не смогу раскрыться. Поэтому переживала внутри себя все сама. Не буду скрывать, что это надломило меня настолько, что пристрастилась к алкоголю и где-то год травилась им. При этом парней к себе не подпускала вообще. Из доброй и открытой девочки я за год превратилась в озлобленную и обиженную жизнью.

С того момента прошло больше 5 лет. Казалось бы, что этого времени предостаточно, чтобы принять случившееся, простить его и себя, жить дальше. Но до сих пор у меня не получается его простить. Периодами воспоминания всплывают и отравляют мне жизнь. У меня был период, когда хотела наложить на себя руки, хотя, это я сейчас понимаю, что нужно было просто открыться близким. Потому что эта не та ситуация, через которую нужно проходить в одиночку.

Почему я решила об этом рассказать таким образом? Наверное, устала носить все в себе, молчать. Наверное, в какой-то мере оправдать себя перед собой, хотя до сих пор считаю, что я виновата в том, что села к нему в машину. Но это же не означало, что меня надо принуждать к сексу против моей воли? Я не вела себя с ним провокационно, игриво, даже не флиртовала. В 20 лет у меня не было такого опыта, я не умела это делать. Я хотела просто большой и искренней любви, а моей наивностью и дуростью воспользовались…

Я очень хочу, чтобы моя история для девочек была поучительной. Чтобы они были мудрее и осторожнее, чем была я в свои 20 лет. Чтобы они не проживали свою беду в одиночестве, а рассказывали о ней самым близким. И это не подружки, с которыми вы гуляете – они потом еще и растрезвонят не в так, как рассказывали вы. Доверяйте своим родным, не бойтесь обращаться в полицию за помощью. Поверьте, если смолчите, эта ситуация спустя годы разъест вас изнутри и оставит только сожаление о том, что вы промолчали и оставили все, как есть. Рано или поздно внутренняя злоба будет выходить, но выплескивать вы ее будете на тех, кто в этом не виноват… Не загоняйте сами себя в угол.

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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОДВЕРГЛИСЬ ИЗНАСИЛОВАНИЮ

В завершение материала, хотим сказать, что молчать – однозначно не самый лучший вариант. Может, себя таким образом вы морально от лишнего стресса и уберегаете, но после вас на этом месте может оказаться любой другой человек. Поэтому прерывать такие цепочки НАДО. Как? Вы это прекрасно знаете: сразу же звоните в полицию. Никаких «приму душ, успокоюсь и потом позвоню». Сразу, значит, сразу! А еще сообщите близким, что у вас произошла беда. И выбросьте из головы все интернетные истории о том, что, мол, даже дело заводить не будут. Поверьте, будут! Зачастую с насильниками не церемонятся (случаи подкупов и недобросовестности следователей – это отдельная тема, которая решаема при помощи прокуратуры, СМИ и т. д, но мы сейчас не об этом).

Но если вы все же не можете решиться написать заявление в полицию или открыться близким, то ниже публикуем ссылки на 5 российских кризисных центров, специализирующихся на бесплатной экстренной помощи жертвам насилия:

1. Центр «Насилию.нет».

2. Национальный центр по предотвращению насилия «АННА».

3. Центр экстренной психологической помощи МЧС России.

Телефон доверия: 8 (495) 626−37−07.

Горячая линия: 8 (499) 216−50−50.

4. Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры».

5. Центр экстренной психологической помощи Московского психолого-педагогического университета.