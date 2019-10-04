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Благовещенец, накопивший долг за ЖКУ, чуть не лишился «инфинити»

Благовещенец, накопивший долг за ЖКУ, чуть не лишился «инфинити»

Судебные приставы и Благовещенский РКЦ провели совместный вечерний рейд. Они навестили одного из должников по ЖКУ. Во время визита во дворе дома должника был обнаружен его автомобиль, а в квартире проверяющие застали и самого неплательщика.

Судебные приставы сразу наложили арест на автомобиль Infiniti FX35, принадлежащий должнику. В течение 10 дней транспорт остается у хозяина на ответственном хранении. Именно столько дней дается ему на погашение долга. Если средства не поступят, то автомобиль будет принудительно реализован.

Дом, в котором проживает должник, находится на обслуживании РКЦ с января 2014 года, и с этой даты владелец недвижимости ни разу не платил по коммунальным счетам. Общая сумма долга за тепло, воду и водоотведение перед АО «Амурские коммунальные системы» по квитанции составляет 239 тысяч рублей, плюс накопилась пеня в размере 141 тысячи рублей.

«Благовещенец не отрицал наличие долга за жилищно-коммунальные услуги и обязался погасить его в ближайшие дни», – рассказал юрисконсульт ООО «Благ-РКЦ» Дмитрий Москвичев.

Слово свое горожанин сдержал. На следующий день после ареста машины, неплательщик внес на погашение основного долга 219 тысяч рублей и 59 тысяч рублей на погашение пени. «Сумма немного отличается от суммы в квитанции, поскольку она актуальна на момент обращения в суд. Но и после судебного заседания должник продолжал игнорировать приходящие ему квитанции за ЖКУ. Этот случай доказал эффективность таких мер работы с должниками. Напомним, что каждый неплательщик рискует быть не выпущенным за границу, либо лишиться имущества, в том числе и автомобиля», – прокомментировали в АКС.

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#ЖКХ #закон

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