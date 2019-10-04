Бесплатное питание в амурских школах кардинально изменило рацион (видео)

С 1 октября ученики начальных классов Приамурья стали получать в школах бесплатные завтраки. Ранее депутаты областного законодательного собрания выделили на это порядка 54 миллионов рублей из регионального бюджета.

Какое меню предлагают в школьных столовых на эту сумму в Благовещенске, можно ли вернуть прежний рацион, узнал корреспондент Альфа ТВ.

Чай с сахаром, хлеб пшеничный, а также молочная каша или макароны – новое меню, по которому учащиеся начальных классов завтракают с 1 октября. В Приамурье вступил в силу закон об организации горячего питания для учеников начальных классов за счет средств областного бюджета. Депутаты областного законодательного собрания выделили на это порядка 54 миллионов рублей. Таким образом, с этого месяца все младшеклассники стали получать завтрак.

«Раньше организация детского питания полностью возлагалась на родителей, то есть они оплачивали стоимость завтрака. До первого октября в благовещенских школах питалось порядка 75 процентов учеников начальных классов, остальные либо оставались в классах, либо приносили что-то из дома. Теперь едят все сто процентов детей», – отметил директор комбината школьного питания Благовещенска Максим Хименко.

Новое меню разработали из расчета 20 рублей на человека в южных районах, 30 рублей – в северных. С одной стороны, школьные завтраки стали более доступными, с другой –рацион пришлось изменить, ведь до нововведения они стоили 50 рублей. Предполагается, что бесплатный завтрак для ребенка станет вторым, а первый раз младшеклассник позавтракает дома.

«Рацион изменился кардинально, тут скрывать нечего. Родители должны понимать, что разница между 50 и 20 рублями существенная. Если в меню за 50 рублей мы включаем мясо, рыбу, масло, сыр и другие дорогие продукты, то, составляя завтрак за 20 рублей, мы ориентировались на то, что это второй, хочу подчеркнуть, дополнительный прием пищи. Мы туда постарались вложить набор продуктов, который поможет ребенку подкрепиться после основного приема пищи, который он получал дома, поддержать его физическую и умственную потребность», – рассказал Максим Хименко.

В благовещенском комбинате школьного питания пояснили, что меню прежних завтраков за 50 рублей в школах сохранилось. Если родители хотят, чтобы их дети питались по-старому, им нужно только доплатить 30 рублей.

Помимо этой субсидии, для определенных категорий школьников предполагаются другие льготы. Так, детям из малообеспеченных семей всех классов на школьное питание компенсируют еще 50 рублей. Детям из многодетных семей с 5 по 11 класс компенсируют 20 рублей. Детям с ограниченными возможностями здоровья всех классов сохранилась дотация в 69 рублей.