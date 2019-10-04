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4октября
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сегодня, 11:16 1

На благовещенском перекрестке, где погибла девочка, нанесли диагональную разметку

На благовещенском перекрестке, где погибла девочка, нанесли диагональную разметку

В Благовещенске на перекрестке улиц Калинина и Красноармейской нанесли диагональную разметку. После трагедии, когда под колесами автобуса погибла шестилетняя девочка, на перекрестке изменили схему движения, он стал трехфазным.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», там, где нет разметки по диагонали, пересекать проезжую часть в этом направлении нельзя.

После нанесения разметки пешеходы могут переходить перекресток по диагонали. Решение об изменении схемы приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Как сообщает администрация Благовещенска, рабочие ГСТК наносили разметку ночью.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    19 минут назад

    Жаль только, что наши чинуши начинают работать только после того как кто-то умрет!

    На 50 лет Октября - Ленина годами просили светофор. Пока мотоциклист девушку не сбил - не зашевелились!

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