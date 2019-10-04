На благовещенском перекрестке, где погибла девочка, нанесли диагональную разметку
В Благовещенске на перекрестке улиц Калинина и Красноармейской нанесли диагональную разметку. После трагедии, когда под колесами автобуса погибла шестилетняя девочка, на перекрестке изменили схему движения, он стал трехфазным.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», там, где нет разметки по диагонали, пересекать проезжую часть в этом направлении нельзя.
После нанесения разметки пешеходы могут переходить перекресток по диагонали. Решение об изменении схемы приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Как сообщает администрация Благовещенска, рабочие ГСТК наносили разметку ночью.
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