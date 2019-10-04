Жители более 50 регионов, в том числе амурчане, пострадали от действий мошенников

В Великом Новгороде завершилось расследование уголовного дела по фактам мошенничества в интернете. Пострадавшими по делу проходят, в том числе амурчане. Фигуранты – 40-летний житель города Чудово и четверо его знакомых.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2017 году эти люди размещали на специализированных сайтах объявления о продаже недвижимости, автомашин, бытовой техники и других товаров. Представляясь собственниками предложенного к продаже имущества, мошенники под вымышленными предлогами просили потенциальных покупателей перечислить на свои банковские счета предоплату. После поступления денег «продавцы» на связь больше не выходили, а средства обналичивали.

Таким способом злоумышленники смогли заполучить более 5,5 миллиона рублей. От их действий пострадали жители более 50 регионов, в том числе Московской, Белгородской, Новосибирской, Амурской, Владимирской областей, а также Краснодарского края и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области.

Среди потерпевших оказалась и жительница Москвы. Обнаружив в интернете объявление о продаже дома в Московской области за 5 миллионов рублей, женщина несколько раз перечисляла на банковский счет злоумышленников деньги. В общей сложности она лишилась свыше 1 миллиона рублей.

В ходе следствия фигурантам предъявлено обвинение в 111 фактах мошенничества, совершенных в составе организованной группы.

В настоящее время уголовное дело направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

Противоправная деятельность этих людей была пресечена сотрудниками управления уголовного розыска ведомства в сентябре 2017 года.