Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:00 1

Жители более 50 регионов, в том числе амурчане, пострадали от действий мошенников

Жители более 50 регионов, в том числе амурчане, пострадали от действий мошенников
Фото: pixabay.com

В Великом Новгороде завершилось расследование уголовного дела по фактам мошенничества в интернете. Пострадавшими по делу проходят, в том числе амурчане. Фигуранты – 40-летний житель города Чудово и четверо его знакомых.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2017 году эти люди размещали на специализированных сайтах объявления о продаже недвижимости, автомашин, бытовой техники и других товаров. Представляясь собственниками предложенного к продаже имущества, мошенники под вымышленными предлогами просили потенциальных покупателей перечислить на свои банковские счета предоплату. После поступления денег «продавцы» на связь больше не выходили, а средства обналичивали.

Таким способом злоумышленники смогли заполучить более 5,5 миллиона рублей. От их действий пострадали жители более 50 регионов, в том числе Московской, Белгородской, Новосибирской, Амурской, Владимирской областей, а также Краснодарского края и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области.

Среди потерпевших оказалась и жительница Москвы. Обнаружив в интернете объявление о продаже дома в Московской области за 5 миллионов рублей, женщина несколько раз перечисляла на банковский счет злоумышленников деньги. В общей сложности она лишилась свыше 1 миллиона рублей.

В ходе следствия фигурантам предъявлено обвинение в 111 фактах мошенничества, совершенных в составе организованной группы.

В настоящее время уголовное дело направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

Противоправная деятельность этих людей была пресечена сотрудниками управления уголовного розыска ведомства в сентябре 2017 года.

Просмотров всего: 274

#интернет #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

При сплаве по реке в Приамурье утонул мужчина
В России и мире

Водитель такси избил и изнасиловал женщину по дороге из Артема во Владивосток
Происшествия

В Приамурье детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
Происшествия 3

После звонков из «банка» амурчанки лишились своих накоплений
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    потомучто законодательство такое... обрубали бы телефонным мошенникам руки по самые уши - вмиг бы вся эта байда прекратилась.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь