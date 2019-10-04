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сегодня, 11:11 1

Северный участок восточного ответвления «Силы Сибири» скоро будет готов к подаче газа

Северный участок восточного ответвления «Силы Сибири» скоро будет готов к подаче газа
Фото: biang.ru

Северный участок восточного ответвления газопровода «Сила Сибири» должен быть готов к подаче газа к 15 октября. На газокомпрессорной станции № 1, которая расположена у Хэйхэ, работы завершатся 7 октября.

«Что касается северного участка восточного ответвления газопровода от Хэйхэ до Чанлина, то его строительство на протяженности 700 с лишним километров почти целиком завершено. Ожидается, что к 15 октября весь северный участок будет готов к подаче газа», – заявил в интервью Хэйлунцзянскому телеканалу заместитель начальника проекта китайской части восточного ответвления газопровода «Сила Сибири» У Сюнь.

В сюжете говорится, что на газокомпрессорной станции № 1 восточного ответвления газопровода «Сила Сибири», расположенной у Хэйхэ, пусконаладочные работы начнутся менее чем через 20 дней, передает biang.ru.

«Работы на газокомпрессорной станции № 1 близ Хэйхэ завершатся 7 октября», – заявил в У Сюнь.

Общая протяженность восточного ответвления в Китай газопровода «Сила Сибири» от Хэйхэ до Шанхая составляет 3 371 километр. Газопровод проходит по территории провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, автономный район Внутренняя Монголия, Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и мимо города Тяньцзиня.

Согласно подписанному Китаем и Россией в мае 2014 года соглашению, Россия будет поставлять в Китай ежегодно 38 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. Общая стоимость контракта составляет 400 миллиардов долларов США.

Ожидается, что газопровод будет сдан в эксплуатацию полностью в 2021 году.

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#Китай #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Продавали уже бы молча добро за границу, зачем людей тревожить? Населению без разницы сколько денег заработает государство, т.к. все население сейчас на самообеспечении (на пенсии сами копим, на медицину с зп тоже отщипывают, все продукты с налогом, на основное содержание государства тоже с налогов идет, ЖКУ оплачиваем, школа, садик и тд все за свой счет прямые и косвенные платы идут), а все доходы с ресурсов идут в карманы олигархов.

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