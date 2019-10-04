Северный участок восточного ответвления «Силы Сибири» скоро будет готов к подаче газа

Северный участок восточного ответвления газопровода «Сила Сибири» должен быть готов к подаче газа к 15 октября. На газокомпрессорной станции № 1, которая расположена у Хэйхэ, работы завершатся 7 октября.

«Что касается северного участка восточного ответвления газопровода от Хэйхэ до Чанлина, то его строительство на протяженности 700 с лишним километров почти целиком завершено. Ожидается, что к 15 октября весь северный участок будет готов к подаче газа», – заявил в интервью Хэйлунцзянскому телеканалу заместитель начальника проекта китайской части восточного ответвления газопровода «Сила Сибири» У Сюнь.

В сюжете говорится, что на газокомпрессорной станции № 1 восточного ответвления газопровода «Сила Сибири», расположенной у Хэйхэ, пусконаладочные работы начнутся менее чем через 20 дней, передает biang.ru.

«Работы на газокомпрессорной станции № 1 близ Хэйхэ завершатся 7 октября», – заявил в У Сюнь.

Общая протяженность восточного ответвления в Китай газопровода «Сила Сибири» от Хэйхэ до Шанхая составляет 3 371 километр. Газопровод проходит по территории провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, автономный район Внутренняя Монголия, Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и мимо города Тяньцзиня.

Согласно подписанному Китаем и Россией в мае 2014 года соглашению, Россия будет поставлять в Китай ежегодно 38 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. Общая стоимость контракта составляет 400 миллиардов долларов США.

Ожидается, что газопровод будет сдан в эксплуатацию полностью в 2021 году.