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Водитель такси избил и изнасиловал женщину по дороге из Артема во Владивосток

Водитель такси избил и изнасиловал женщину по дороге из Артема во Владивосток
Фото: StockSnap с сайта Pixabay

В Приморском крае разыскивают водителя такси, который изнасиловал женщину по дороге из Артема во Владивосток. Таксист выполняя заказ, по дороге во Владивосток свернул в лес, где избил, ограбил и изнасиловал жертву.

VL.ru сообщает, что 39-летняя пострадавшая 2 октября позвонила в одну из популярных фирм такси и заказала машину из Артема во Владивосток.

Вскоре к ней подъехал Toyota Prius, который повез ее по указанному адресу. Но неожиданно водитель свернул в лесной массив, где напал на свою пассажирку. Взрослый мужчина славянской внешности избил беззащитную женщину, а потом изнасиловал. Он забрал у своей жертвы смартфон и банковскую карту, с которой затем снял 50 тысяч рублей.

Пострадавшую он бросил в лесу и скрылся. Женщина выбралась самостоятельно. При первой возможности она позвонила в полицию и рассказала о происшествии. Стражи порядка опросили ее и приступили к поискам подозреваемого.

В августе 2019 года в Филадельфии таксист изнасиловал девушку, которая была в сильном алкогольном опьянении. После инцидента он потребовал у девушки деньги за поездку и за химчистку машины, так как ее вырвало.

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#криминал #происшествия

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