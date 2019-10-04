В Белогорске на устранение последствий вандализма потратили почти 1 миллион рублей

Фото: kafanews.com

С начала 2019 года Белогорск пострадал от рук вандалов почти на миллион рублей. Чаще всего вандалы портят дорожные знаки и автобусные остановки, восстанавливать которые приходится за счет бюджета.

«С января по сентябрь текущего года специалистам пришлось отремонтировать 236 дорожных знаков на сумму почти 350 тысяч рублей, – рассказала начальник службы по содержанию дорог и благоустройству города Ольга Алексеева. – Самые распространенные хулиганства – это порча знаков краской из баллончиков. Например, очень часто к знаку ограничения скорости до 40 километров подрисовывают цифру 1, получается 140. Бывает, полностью закрашивают краской, рисуют рисунки различные. Краску ничем не отмыть, вот и приходится приобретать новые дорожные знаки».

фото: пресс-служба администрации Белогорска

Порчей дорожных знаков белогорские хулиганы не ограничиваются – автобусные павильоны тоже заливают краской из баллончиков, вырезают в них дыры, разламывают, снимают поликарбонат. «За 2019 год 196 раз все остановки Белогорска подвергались ремонту, на эти цели из средств городского бюджета потрачено более 450 тысяч рублей. Из года в год одна и та же история. Чаще всего страдают павильоны по улице Фрунзе, в прямом и обратном направлении», – добавила Ольга Алексеева.

В 2018 году в Белогорске пришлось восстанавливать более 80 автобусных павильонов, на это затратили более 300 тысяч рублей. В настоящее время на обслуживании предприятия по благоустройству находится более 180 остановок, 144 из них оборудованы автобусными павильонами, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.