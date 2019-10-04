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сегодня, 10:41 0

Производство «Ангары» переносят из Москвы ближе к амурскому космодрому

Производство «Ангары» переносят из Москвы ближе к амурскому космодрому
Фото: www.roscosmos.ru

Производство «Ангары» из Москвы перенесут. Самую перспективную российскую ракету решено производить в Омске на предприятии «Полет». Это ближе к Восточному, что означает сокращение затрат.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что омский «Полет» с 2024 года будет выпускать по 10 ракет «Ангара» в год. «С 2023 года мы будем выпускать тяжелых ракет «Ангара» не менее четырех в Омске. С 2024 года – по восемь ракет тяжелых «Ангара» в Омске и по две легкие», – цитирует ТАСС Рогозина.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что первый запуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в 2023 году.

Как сообщал «Омск-информ», к 2023 году на омском предприятии «Полет» численность работников увеличится минимум до 3 700 человек. Оно будет загружено заказами на 40 лет вперед. Об этом говорил глава региона Александр Бурков во время визит в Омск руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

В семейство ракет-носителей «Ангара» входят легкие ракеты «Ангара-1.2», среднего – «Ангара-А3» и тяжелого – «Ангара-А5». Их грузоподъемность составляет от 3,5 до 37,5 тонны. Также есть модификации ракеты, предназначенные для доставки космонавтов к МКС.

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#космодром #производство

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