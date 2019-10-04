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4октября
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сегодня, 10:33 0

В Приамурье детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

В Приамурье детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
Фото: pixabay.com

Обновлено: 11:39

В Завитинске Амурской области зафиксирована вспышка инфекции в детском саду № 7. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник. Информацию подтвердил глава Завитинского района.

Заболели 19 детей, они находятся на амбулаторном лечении. По информации источника, у них – острая кишечная инфекция. Районный глава Сергей Линевич сообщил, что это ротавирусная инфекция. «Это началось, наверное, с 1-го числа [октября]», – отметил Сергей Сергеевич.

Сейчас детсад закрыт до особого распоряжения, обстоятельства установят специалисты. Производится забор анализов у детей и сотрудников детсада, которые направляют в Благовещенск.

Всего в этом детском саду воспитывается 170 детей, отмечает источник, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

В прокуратуре Амурской области агентству сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

По информации управления Роспотребнадзора по Амурской области, заболевания острыми кишечными инфекциями в детсаду вызваны норовирусами. Был незамедлительно организован и проведен «комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболеваемости».

Отмечается, что проведено более 150 лабораторных исследований биоматериала от контактных детей и персонала, а также около 100 исследований проб из объектов окружающей среды: пищевых продуктов на бактериологические показатели, питьевой воды на микробиологические и вирусологические показатели, смывов с объектов окружающей среды на наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры.

По предварительным результатам эпидемиологического расследования, причиной распространения заболеваемости послужила «несвоевременная изоляция источника инфекции в условиях нарушения профилактических и противоэпидемических мероприятий».

В ведомстве отмечают, что по состоянию на 4 октября новых случаев заболеваний в детсаду не зарегистрировано. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле.

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#дети #Завитинск #здоровье #происшествия

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