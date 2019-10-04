Благовещенец ножом вскрыл комнату соседки и выкрал золотые украшения

В Благовещенске осудили мужчину, проникшего в комнату соседки, с которой он временно жил в одной квартире, и выкравшего золотые украшения. Его приговорили к одному году условно с испытательным сроком 1 год.

Ножом мужчина открыл врезной замок межкомнатной двери, проник в комнату соседки и выкрал из шкатулки ювелирные украшения: 2 золотых обручальных кольца общей стоимостью 11 тысяч рублей, 3 золотых кулона на 6 000 тысяч рублей и детские сережки из золота стоимостью 2 000 рублей. Похищенное благовещенец сдал в ломбард.

В судебном заседании вину он полностью признал и раскаялся в содеянном. Мужчина согласился с предъявленным обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и без исследования доказательств, сообщает Благовещенский городской суд.

Кроме условного наказания с испытательным сроком, амурчанину придется возместить материальный ущерб соседке – 19 000 рублей.