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сегодня, 10:22 2

В Приамурье семьи подтопленцев после вмешательства прокуратуры получили помощь

В Приамурье семьи подтопленцев после вмешательства прокуратуры получили помощь
Фото: архив Амур.инфо

В Мазановском районе в прокуратуру обратились две семьи, которые пострадали во время паводка, но не получили финансовую помощь в связи с утратой имущества. Надзорный орган провел проверку и выявил нарушение закона со стороны местной администрации.

Обе семьи живут в селе Практичи Мазановского района. Прокуратурой было установлено, что во время паводка в июле 2019 года в их домах вода поднялась выше уровня пола. В результате пострадала мебель, которая является имуществом первой необходимости.

Однако, по информации прокуратуры Амурской области, администрация района в нарушение закона отказала пострадавшим во включении их в списки на получение финансовой помощи. Основанием стали уже имеющиеся акты обследования, составленные для решения вопроса о предоставлении иных компенсационных выплат.

Обследовать пострадавшее во время наводнения имущество первой необходимости у двух семей, чтобы решить вопрос о предоставлении им финансовой помощи, органы местного самоуправления не стали.

По результатам проверки прокурор Мазановского района внес представление исполняющей обязанности главы администрации района, которое было рассмотрено и удовлетворено. Семьи были включены в соответствующие списки. 3 октября им была выплачена финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости.

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#наводнение #финансы

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Комментарии
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  • Конфедератов

    Конфедератов
    2 часа назад

    положенную мизерную помощь и ту надо выбивать с боем

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Наплодили бюрократии.

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