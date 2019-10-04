У Натальи Бочкаревой парализовало половину лица

Наталья Бочкарева не пришла на съемки из-за проблем со здоровьем. После скандала с наркотиками у актрисы парализовало половину лица.

Известно, что Наталья очень переживает из-за скандала с запрещенными веществами и отрицает наличие проблем с наркотиками.

На прошлой неделе звезда сериала «Счастливы вместе» попала в неприятную ситуацию. В Сети распространилось видео, на котором 39-летнюю актрису, находящуюся за рулем собственного белого кадиллака, остановили сотрудники правоохранительных органов. Те обратили внимание, что женщина ведет себя странно, и предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови. Знаменитость отказалась.

На ролике женщина называет себя Натальей Бочкаревой и признается, что у нее при себе имеется «свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства… наркотического». Ролик распространился по Сети, но артистка отказалась признать, что на видео она.

Разгоревшийся скандал негативно отразился на здоровье звезды, считают поклонники. Из-за проблем и плохого самочувствия она не смогла появиться на съемках, а сейчас не в состоянии даже выйти из дома.

«Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица. Надеюсь, все обойдется, и она поправится», – рассказал «СтарХиту» друг актрисы, музыкант Андрей Ковалев.

Сама Бочкарева не комментирует проблемы со здоровьем. После скандала она не выходит в свет и обещает разобраться со всем, кто оклеветал ее имя. «Все, кто причастен к этому, будет наказан. Кто-то пытается испортить мою репутацию. Мы обязательно найдем этих людей и привлечем их к ответственности. Надеюсь, вы не будете верить всему, что пишут», – говорила ранее Бочкарева.

Многие поклонники поддержали Наталью, которая ранее не была замечена в скандалах с наркотиками. В своем Инстаграме она пропагандирует ЗОЖ.