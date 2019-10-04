Расчеты РСЗО «Ураган» отработали в Приамурье новую тактику ударов (фото)

В Амурской области расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийского соединения Восточного военного округа отработали новую тактику. Нововведение основывается в нанесении первыми упреждающего удара по артиллерийским и стартовым позициям ракетных комплексов противника.

В ходе учения расчеты РСЗО «Ураган» совершили марш в назначенный район. Для отработки нового приема привлекались значительные силы артиллерийской разведки. Большую часть информации о местоположении и силах условного противника удалось узнать благодаря беспилотному летательному аппарату «Орлан-10».

После обнаружения расчеты сразу нанесли первый огневой удар и осуществили быструю смену позиций. При ответной стрельбе разведчики вскрыли остальные артиллерийские позиции условного противника, которые были немедленно уничтожены.

Стрельба производилась залповым огнем на удалении около 20 километров. Все выявленные цели были поражены точными попаданиями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Учение проводилось в рамках полевого выхода с артиллерийскими подразделениями, на которое привлечены около 2 тысяч военнослужащих и задействовано более 150 единиц вооружения и техники.

Фото: structure.mil.ru