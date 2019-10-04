До 10 000 евро можно заработать на фестивале Октоберфест: обзор прессы

Китай готов к полетам на Луну: директора фирмы-производителя алкоголя подозревают в мошенничестве; мальчик прыгнул с зонтом с балкона и остался жив. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» сегодня выдала материал о том, что Генеральному директору фирмы – производителю водки «Пять озер», «Хаски», «Белая береза» Савельеву – продлили арест. Его обвиняют в мошенничестве – хищении примерно 215 миллионов рублей. К сожалению, на этом подробности заканчиваются. Жаль, не указан способ хищения. Одно дело – тупо воровать деньги из казны. Другое – подделка водки, что более вероятно. Думаю, что как доказательство следствие, вероятно, приводит утреннюю головную боль.

Полный абзац

Кстати, об алкоголе. В другой статье этой же газеты рассказывается о том, что в Мюнхене проходит крупнейший фестиваль пива Октоберфест. Каждый год для подработки на нем (а на две недели праздника там открывается примерно 13 тысяч вакансий – от продавцов брецелей – это соленые бублики – до проводников до такси) готовятся не только студенты, но и офисные работники: ведь за время фестиваля можно заработать до 10 000 евро! Причем львиную долю составляют чаевые. Посчастливилось мне однажды побывать на этом празднике, помог кому-то заработать 10 тысяч евро на чаевых.

Также в номере

Что еще хотелось бы отметить в главной газете страны. Еще материал о том, что фильм «Герой» в прокате как-то не очень. Можно сказать, потихонечку проваливается. Почему – подробности в небольшой рецензии под заголовком «Родина в опасности». Считая, что Родина в опасности совсем не из-за фильма, обращаю ваше внимание на публикацию о том, что Китай уже готов к путешествию на Луну. Корабль сможет доставлять на спутник Земли шесть человек. Пишут, что большая роль в космических успехах Китая принадлежит России. Но кто об этом сейчас помнит, не говорится. Зато к третьему десятилетию этого века – так написано в газете – китайцы станут в космосе первыми.

Очень интересно

Тут вот очень кстати подоспел октябрьский номер журнала «Дилетант». Более подробно я расскажу о нем в понедельник, а сегодня отмечу, что в числе главных публикаций – это война со Швецией и Полтавская битва – раз (кстати, узнаете, что из 44 тысяч ядер, доставленных в русское войско во время осады Нарвы, почти треть не подошла к пушкам по калибру). Второе – хоть и запоздалая, но красивая рецензия на дурной фильм «Тобол». Вот уж воистину, не фильм, а развесистая клюква. Третье… Ну я же сказал, что более подробно о «Дилетанте» – в понедельник.

На посошок

Ну и напоследок – «Мир новостей», где я нашел почти забавную историю о том, как некий пятилетний мальчик – житель Коми – прыгнул с зонтом с балкона. Дело, в общем-то, понятное – кто из нас не мечтал полетать? Но одно дело мечтать, второе – копировать поведение героев мультфильма. Как оказалось на геройский поступок мальца сподвиг просмотр мультика. Я бы ничего не сказал об этой публикации, если б у нее был трагичный конец – грех портить пятницу. Но пацан жив-здоров, даже не поцарапался, хоть и с третьего этажа сиганул. И, как знать, – может это будущий звездолетчик?