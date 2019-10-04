После звонков из «банка» амурчанки лишились своих накоплений

В Амурской области участились случаи телефонного мошенничества. В большинстве случаев злоумышленники действуют по одинаковой схеме – звонят, представляясь сотрудником банка, и говорят, что зафиксирована попытка снятия денежных средств со счета. Действуя под диктовку мошенника, владелец теряет свои накопления.

В Свободном потерпевшая во время разговора с «сотрудником службы безопасности банка» назвала ему информацию об имеющихся у нее банковских картах. Мужчина сказал, что карты могут заблокировать, чтобы мошенники не сняли с них деньги. Потом он сообщил о необходимости снять все сбережения и положить на электронный кошелек. Амурчанка перевела таким образом около 310 тысяч рублей. После этого женщина обратилась в банк, где ей пояснили, что она стала жертвой мошенников.

С жительницей Белогорска во время разговора злоумышленник, представившийся работником банка, сверил ее паспортные данные, при этом некоторые данные назвал сам. Далее для разблокировки карты попросил назвать код из СМС. Выполнив указания звонившего, гражданка лишилась около 30 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Амурская полиция напоминает: «Будьте предельно бдительны и осторожны! Если с вами связываются неизвестные, представляющиеся сотрудниками банков, и просят в разговоре сообщить личные данные или данные ваших банковских карт (cvv-код, номер банковских карт, пароли и пин-коды, приходящие в СМС), будьте бдительны. Это могут быть злоумышленники.Не действуйте под диктовку незнакомцев. Не сообщайте никому личные данные и данные ваших карт. Прервите разговор и перезвоните в отделение банка».

Потерпевшим от действий телефонных мошенников, независимо от суммы ущерба, нужно обратиться в ближайший отдел полиции или по номерам 02 или 102, или по телефону доверия УМВД (4162) 59-40-59.