В Амурской области золотодобытчику запретили добывать золото из-за нарушений

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства при добыче россыпного золота. По результатам проверки были выявлены нарушения в деятельности ООО «Торгово-промышленная компания "Паритет"».

В нарушение требований Водного кодекса РФ предприятие использует реку Уган и ручей Васильевский для добычи полезных ископаемых, забора воды и сброса сточных вод без разрешительных документов – договора водопользования и решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о приостановлении добычи золота предприятием до устранения нарушений. И решением Зейского районного суда требования прокурора были удовлетворены.

Не согласившись с выводами суда, представитель ответчика направил в Амурский областной суд апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения.

Как сообщает Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура, судебное решение вступило в законную силу. Его фактическое исполнение находится на контроле ведомства.

Ранее данное предприятие было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией), статье 7.6 КоАП РФ (нарушение условий использования водного объекта), части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов) в виде штрафов на общую сумму 530 тысяч рублей. Штрафы оплачены полностью.

Фото Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры