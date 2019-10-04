Особый противопожарный режим могут ввести в Приамурье 10 октября

На заседании КЧС Амурской области рассмотрели готовность к осеннему противопожарному режиму, а также работу межведомственных комиссий по признанию жилых помещений, пострадавших в результате подтопления, непригодными для проживания или подлежащими капитальному ремонту.

Поводом к рассмотрению вопроса о введении противопожарного режима стало ежедневное появление термоточек на территории Амурской области. Одним из негативных факторов осеннего пожароопасного сезона отмечается наличие большого количества сухой растительности.

Особый противопожарный режим на территории Приамурья предлагают ввести 10 октября.

«Учитывая, что до 10 октября по метеорологической сводке в регионе прогнозируются дожди, у граждан есть время на уборку придворовых территорий, у глав поселений – на подготовку населенных пунктов к началу пожароопасного сезона», – сказал исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в настоящее время муниципалитетами определены наиболее опасные участки перехода огня от природных пожаров на жилые дома, разработаны планы противопожарной защиты, определены сроки, силы и средства по очистке территорий от сухой растительности.

По плану, в регионе необходимо очистить 12 513 опасных участков, 4 545 из них – уже очищено. Обновлено более 1 000 километров противопожарных полос вокруг населенных пунктов из почти 3 000 километров запланированных. Окошено более 3,8 тысячи участков из 8,8 тысячи запланированных на площади более 2,5 тысячи гектаров. Ликвидировано 88 из 146 бесхозных строений.

Фото: amurobl.ru

Для ведения контроля за подготовкой населенных пунктов к осеннему пожароопасному сезону планируется создать межведомственные группы и организовать рейды.

«Подготовку населенных пунктов к осеннему пожароопасному режиму главам муниципалитетов необходимо взять на личный контроль», – сказал губернатор региона Василий Орлов.

Еще одной важной темой рассмотрения стало обследование жилых домов, пострадавших в результате паводка, прошедшего летом.

Как рассказал министр строительства и архитектуры области Игорь Карзунин, по данным на 30 сентября органами БТИ было обследовано 858 жилых помещений. По итогам работы межведомственных комиссий признано непригодными для проживания 278 жилых помещений, 606 помещений подлежат капремонту. По предварительным оценкам, потребность на возмещение ущерба составляет более 920 миллионов рублей.

Продолжаются ремонтные работы в школах сел Норск Селемджинского и Угловое Мазановского районов. Ремонт идет и во врачебной амбулатории села Угловое. Общая стоимость восстановительных работ объектов соцсферы составит более 30 миллионов рублей.

Завершилось восстановление домовых печей в Селемджинском районе, в Мазановском районе печниками заканчивается ремонт трех печей.

Участниками заседания было поддержано предложение Минсельхоза о выделении средств для обеспечения 445 граждан (211 человек – жители Мазановского района, 234 человека – Селемджинского) овощной продукцией и картофелем. Дополнительные списки амурчан поступили накануне от муниципалитетов. На эти цели будет выделено порядка 912 тысяч рублей.