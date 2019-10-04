Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:45 0

Смартфоны научились определять заболевания глаз

Смартфоны научились определять заболевания глаз
Фото: Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay

Новое приложение для смартфона CRADLE (Computer Assisted Detector of Leukoria) способно выявлять болезни глаз быстрее офтальмологов. Для работы приложения достаточно навести камеру на глаз.

Приложение уже доступно на Android и iOS. Используя камеру смартфона, это приложение на базе искусственного интеллекта помогает обнаружить различные глазные болезни – от катаракты до ретинобластомы.

Программу обучали диагностике заболеваний на основе 53 тысяч фото. На кадрах были изображены 40 детей, половина из которых – с различными глазными заболеваниями. В 16 случаях программа определила недуг в среднем за 1,3 года до того, как диагноз поставили врачи.

Такая диагностика может спасти человеку зрение или даже жизнь при наличии злокачественных образований, отмечают специалисты.

CRADLE может выявить заболевания у людей любого возраста, но больше всего подходит для детей. При этом, по словам разработчиков, программа не станет альтернативой профессиональному медобследованию, это лишь повод обратиться к врачу, сообщает M24.ru.

Просмотров всего: 27

#здоровье #технологии

распечатать


Общество 2

В Благовещенске подростки стали реже болеть сифилисом и гонореей
В России и мире 3

Иллюстратор из России дала новую жизнь героиням мультфильмов СССР
Общество 48

На коробках со сладостями предлагают печатать страшные картинки
Общество

В Тынде впервые используют противоскользящий пластик для пешеходных переходов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь