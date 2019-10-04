Смартфоны научились определять заболевания глаз
Новое приложение для смартфона CRADLE (Computer Assisted Detector of Leukoria) способно выявлять болезни глаз быстрее офтальмологов. Для работы приложения достаточно навести камеру на глаз.
Приложение уже доступно на Android и iOS. Используя камеру смартфона, это приложение на базе искусственного интеллекта помогает обнаружить различные глазные болезни – от катаракты до ретинобластомы.
Программу обучали диагностике заболеваний на основе 53 тысяч фото. На кадрах были изображены 40 детей, половина из которых – с различными глазными заболеваниями. В 16 случаях программа определила недуг в среднем за 1,3 года до того, как диагноз поставили врачи.
Такая диагностика может спасти человеку зрение или даже жизнь при наличии злокачественных образований, отмечают специалисты.
CRADLE может выявить заболевания у людей любого возраста, но больше всего подходит для детей. При этом, по словам разработчиков, программа не станет альтернативой профессиональному медобследованию, это лишь повод обратиться к врачу, сообщает M24.ru.
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