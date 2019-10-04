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сегодня, 08:06 1

Путин дал поручения регионам ДФО по ликвидации последствий паводка

Президент страны утвердил перечень поручений по итогам совещания по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке. Правительству совместно с МЧС предстоит до марта 2020 года внести поправки, предоставляющие постоянный и бесплатный доступ МЧС к информационным ресурсам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также предстоит предусмотреть ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, пишет «Российская газета».

Правительству совместно с МЧС нужно рассмотреть вопросы о создании механизма обязательного отчуждения в муниципальную собственность участков, подвергшихся негативному воздействию вод, в результате которого находящиеся на них жилые помещения признаны непригодными, – после получения собственниками социальных выплат, передачи им жилых помещений. А также рассмотреть вопрос о сравнительной оценке финансово-экономических последствий строительства защитных сооружений и (или) возмещения ущерба в случае их отсутствия.

Правительству совместно с властями Амурской области, Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области для ликвидации последствий паводка, произошедшего в июле-августе, президент поручил принять меры по предоставлению гражданам, утратившим жилье, жилых помещений в соответствии с нормами; организовать ремонт жилья; реализовать право детей на получение образования; организовать работы по оценке ущерба; помочь гражданам в восстановлении печного отопления; оперативно завершить формирование списков пострадавших от паводка и имеющих право на получение выплат, а также граждан, нуждающихся в обеспечении жильем и в капремонте жилья; и в скорейшие сроки восстановить объекты связи, инфраструктуры, административных зданий.

Кроме того, предстоит предоставить субсидии бюджетам Амурской области, Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области на возмещение сельхозтоваропроизводителям затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам (займам), а также оказание поддержки в восстановлении посевных площадей. Еще глава государства поручил оценить ущерб личным подсобным хозяйствам и принять решение о его возмещении, и рассмотреть вопрос о компенсации огородникам.

МЧС поручено провести внеплановые учения и тренировки с привлечением органов власти и организаций с отработкой вопросов готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Властям Амурской области, Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области следует проинформировать пострадавших от паводка о местах оказания помощи, порядке восстановления документов, праве на выплаты; а также организовать работу по всесторонней поддержке в решении проблем, вызванных чрезвычайной ситуацией, пожилым, одиноким, инвалидам.

Также Владимир Путин рекомендовал главам Амурской области, Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономной области посетить пострадавшие от паводка территории и пообщаться с гражданами.

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#наводнение

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    39 минут назад

    рано еще, пусть застынет всё))

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