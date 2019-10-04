Гороскоп 4 октября: Водолеям понадобится помощь, у Львов семейные трудности

Восход Солнца: 06:33

Заход Солнца: 18:03

Солнце в Весах.

Овен. Обратите внимание на свое здоровье. Жизненный потенциал на низком уровне. Не исключены травмы, отравление или обострение хронических заболеваний. Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряженная умственная работа.

Телец. День отмечен подъемом жизненных сил. Благоприятен для покупок, приобретения недвижимости. Но придерживайтесь во всем меры, соизмеряя желаемое с действительным. Не беритесь за то, чего не сможете сделать, так как потом это скажется на репутации и самочувствии. Вторую половину дня планируйте провести в тесном семейном кругу.

Близнецы. Умение следовать традициям сыграет важную роль в гармоничных отношениях с близкими людьми. Отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, поберегите силы и нервы. В делах не исключайте компромиссные решения.

Рак. Неблагоприятное расположение звезд окажет негативное влияние как на личную, так и на деловую жизнь. В сфере профессиональной деятельности намечается регресс. Любое новое дело обречено на провал или не принесет желаемых результатов. Выгода возможна только от уже начатых дел. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

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Лев. Новые мысли или действия, направленные на повышение материального благополучия, принесут весомые результаты. День благоприятен для активных физических нагрузок и коллективных мероприятий, где первую скрипку, конечно же, будете играют Львы. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Постарайтесь сегодня укротить свой нрав, отрешиться от обид или уязвленного самолюбия.

Дева. Встреча с друзьями и близкими может послужить причиной усталости и перенасыщения. Поэтому планируйте провести часть дня на природе в тесном семейном кругу. Теплые объятия любимого человека согреют душу, и Вы почувствуете себя счастливым.

Весы. Благоприятный день для общения, новых знакомств, путешествий или приема гостей. Вероятно, неожиданное известие заставит вас пересмотреть планы на выходные или на предстоящую неделю. Сон исполнится, если уже снился раньше.

Скорпион. Бюджет медленно, но верно улучшается. Звезды предлагают Скорпионам именно сегодня начинать налаживание контактов с деловыми партнерами. Однако окончательный результат дел будет зависеть только от вашей работоспособности. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми.

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Стрелец. Планеты благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния, и это нужно использовать. Целеустремленная деятельность приведет к перспективным изменениям. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные. А вот в личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.

Козерог. Вероятно, из-за неблагоприятного расположения планет вас ожидают ошибки в поведении или просчеты в работе. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, проблемы с реализацией планов и идей, конфликты с партнерами. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из создавшегося положения.

Водолей. День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в начинаниях.

Рыбы. День несет мир и восстановление равновесия. Первую половину дня посвятите оформлению деловых бумаг и документов. Вероятны проверки и инспекции. Постарайтесь больше отдыхать, спланируйте отпуск на ближайшее время. Отмените все визиты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев