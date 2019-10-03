Жительнице Забайкалья по телефону угрожал убийством осужденный из Приамурья

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Осужденный, отбывающий наказание в Амурской области, угрожал матери погибшей жительницы Забайкалья. После смерти дочери женщина заблокировала ее счета, что и вызвало недовольство заключенного.

«Установлено, что в январе этого года дочь заявителя познакомилась по переписке с осуждённым за тяжкие преступления против личности мужчиной, отбывающим наказание в Амурской области. Девушка уехала туда для его поддержки, оставив несовершеннолетнего ребёнка бабушке. Весной девушка скончалась, в связи с чем вступившая в права наследства мать решила заблокировать имевшиеся у своей дочери счета. Осуждённый стал ей звонить, связываться иным способом через интернет, включая социальные сети, и требовать разблокировать счета умершей женщины. При этом он угрожал расправой над всеми членами семьи заявительницы, включая несовершеннолетнего ребёнка», – сообщили ZAB.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Читинская прокуратура установила личность осуждённого, место отбытия им наказания, зафиксировала факты угрозы гражданам. По материалам проверки Амурская прокуратура подтвердила указанные факты.

«У осуждённого изъят сотовый телефон, сим-карты и иные запрещенные предметы, после чего угрозы от него прекратились. В отношении должностных лиц исправительного учреждения, где он отбывает наказание, инициирована проверка», – добавили в пресс-службе ведомства.