Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:56 0

Жительнице Забайкалья по телефону угрожал убийством осужденный из Приамурья

Жительнице Забайкалья по телефону угрожал убийством осужденный из Приамурья
Фото: pixabay.com

Осужденный, отбывающий наказание в Амурской области, угрожал матери погибшей жительницы Забайкалья. После смерти дочери женщина заблокировала ее счета, что и вызвало недовольство заключенного.

«Установлено, что в январе этого года дочь заявителя познакомилась по переписке с осуждённым за тяжкие преступления против личности мужчиной, отбывающим наказание в Амурской области. Девушка уехала туда для его поддержки, оставив несовершеннолетнего ребёнка бабушке. Весной девушка скончалась, в связи с чем вступившая в права наследства мать решила заблокировать имевшиеся у своей дочери счета. Осуждённый стал ей звонить, связываться иным способом через интернет, включая социальные сети, и требовать разблокировать счета умершей женщины. При этом он угрожал расправой над всеми членами семьи заявительницы, включая несовершеннолетнего ребёнка», – сообщили ZAB.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Читинская прокуратура установила личность осуждённого, место отбытия им наказания, зафиксировала факты угрозы гражданам. По материалам проверки Амурская прокуратура подтвердила указанные факты.

«У осуждённого изъят сотовый телефон, сим-карты и иные запрещенные предметы, после чего угрозы от него прекратились. В отношении должностных лиц исправительного учреждения, где он отбывает наказание, инициирована проверка», – добавили в пресс-службе ведомства.

Просмотров всего: 130

#Дальний Восток #происшествия

распечатать


В России и мире

Одноклассники окунули школьника головой в унитаз
Власть 3

Мэру Владивостока Олегу Гуменюку попало от полпреда Юрия Трутнева
Происшествия 2

В Райчихинске мужчина жестоко расправился с другом детства из-за женщины
Общество 3

В селе Зейского района из-за режима ЧС закрыли единственную дорогу
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь