В Михайловском районе будут судить мужчину за хранение марихуаны

47-летнего жителя Михайловского обвиняют в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 228 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый, уже имевший судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, в феврале 2019 года приобрел для личного потребления более 1,2 килограмма марихуаны.

Наркотики, хранившиеся во дворе дома преступника, обнаружили и изъяли сотрудники полиции. 2 октября прокуратура Михайловского района направила уголовное дело для рассмотрения в суд.

По Уголовному кодексу РФ мужчине грозит до шести с половиной лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.