Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:37 0

Куда обращаться амурчанам, если в их домах не появилось отопление

Куда обращаться амурчанам, если в их домах не появилось отопление
Фото: Амур.инфо

Амурская область вошла в отопительный период 2019-2020 года. Идет подключение домов к отоплению. Работы в домах проводятся постепенно, поскольку для заполнения системы теплоснабжения необходимо время, поясняют в министерстве ЖКХ.

Если дом еще не подключён к теплу, можно обратиться в свою управляющую компанию и уточнить, на каком этапе находятся работы. Кроме того, можно обратиться в единую диспетчерскую дежурную службу по телефону: 112 (для сотовых).

Телефоны ЕДДС в городах и районах Амурской области:

Благовещенск: 8 (4162) 59-28-26, 8 929 478 0018,

Белогорск: 8 (416 41) 23-539, 8 914 564 9649,

Свободный: 8 (416 43) 515-09, 8 914 0409 085,

Зея: 8 (416 58) 31-555, 8 914 0644 731,

Райчихинск: 8 (416 47) 22-8-20,

Тында: 8 (416 56) 42-126, 8 914 042 1513,

Шимановск: 8 (416 51) 22-448, 8 924 4455 062,

ЗАТО Циолковский: 8 (416 43) 91-001, 91-048, 8 914 560 1269, 8 914 560 1272,

пгт Прогресс: 8 (416 47) 45-000,44-386,

Архаринский район: 8 (416 48) 21-567,

Белогорский район: 8 (416 41) 24-149, 8 914 5525 464,

Благовещенский район: 8 (416 2) 77-45-10, 8 924 8411 222,

Бурейский район: 8 (416 34) 21-650, 22-846, 8 914 615 9415,

Завитинский района: 8 (416 36) 21-243, 23-767, 8 914 591 2759,

Зейский район: 8 (416 58) 21-110, 8 914 0644 731,

Ивановский район: 8 (416 49) 51-130, 8 914 381 6096,

Константиновский район: 8 (416 39) 91-301, 8 914 394 9301,

Магдагачинский район: 8 (416 53) 97-469, 8 914 0477 776,

Мазановский район: 8 (416 44) 22 482, 212-95, 8 924 8455 560,

Михайловский район: 8 (416 37) 41-053,

Октябрьский район: 8 (416 52) 22-649, 8 924 3475 738,

Ромненский район: 8 (416 45) 91-610, 8 909 893 9676,

Свободненский район: 8 (416 43) 515-09, 8 914 0409 085,

Селемджинский район: 8 (416 46) 212-06, 8 963 800 4431,

Серышевский район: 8 (416 42) 22-400, 8 914 382 4230,

Сковородинский район: 8 (416 54) 22-112, 8 914 043 3811, 8 914 0431 838,

Тамбовский район: 8 (416 38) 21-422, 8 914 557 4098,

Тындинский район: 8 (416 56) 45-094, 8 914 3888 353, 8 914 042 1525,

Шимановский район: 8 (416 51) 212-73, 8 914 574 8532.

Просмотров всего: 92

#ЖКХ

распечатать


Общество

В Благовещенске жильцам горевшего общежития предложили сделать ремонт за свой счет
Общество 1

В Приамурье управляющая компания накопила двухмиллионный долг

Общество

В ряде многоквартирных домов Свободного батареи не потеплели
Общество

В 20 из 29 муниципалитетов Приамурья стартовал отопительный период
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь