В Благовещенске завершается ремонт улицы Чайковского

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В Благовещенске подходит к концу ремонт одной из центральных городских улиц – Чайковского. Участок в промежутке между Зейской и Горького строители обещают доделать уже через две недели.

Перед тем как начать замену дорожного покрытия, подрядчиком ООО «Амурдорстрой» были проведены работы по ремонту дождеприемных колодцев, устройству дополнительных водоприемников, очистке пролегающего на участке коллектора. «Эта задача была самой сложной как по времени, так и по ее исполнению. На сегодняшний день мы уже сняли 50 процентов старого асфальта, в конце недели начнем наносить выравнивающий слой, который затем будет закрыт щебеночно-мастичным асфальтобетоном», – пояснил директор компании-подрядчика Петр Мальцев.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, после восстановления дорожного полотна рабочие заменят порядка полутора тысяч квадратных метров старого асфальтного тротуара на современную плитку.

В ремонтных работах задействованы 5 единиц техники: дорожно-фрезерная машина, водовоз, который наполняет ее водой, и три самосвала. Общая площадь ремонтируемого участка составляет порядка 12,5 тысячи квадратных метров. Срок окончания работ – середина октября.

Ремонт улицы Чайковского на данном участке проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Благовещенска.