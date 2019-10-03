Почта России предлагает получить посылки и письма без паспорта и извещений

Благовещенцы рассказали о новой услуге, предоставляемой Почтой России. При получении посылки или корреспонденции больше не нужно предъявлять паспорт и заполнять извещение. При себе достаточно иметь мобильный телефон.

«Очень удобно стало. Я пришла в одно из отделений, меня зарегистрировали в системе, и теперь я получаю посылки без паспорта. Я просто говорю свой номер телефона, мне тут же приходит смс с кодом, я его диктую оператору отделения почты, и все – мне выдают посылку», – рассказала одна из горожанок.

В Почте России тем временем сообщили, что услуга не новая. В Приамурье с помощью простой электронной подписи выдается каждое второе почтовое отправление. Еженедельно к цифровому сервису подключаются более 2 тысяч человек. При этом процесс выдачи заказных писем и посылок занимает не больше 30 секунд.

Только с начала 2019 года без паспорта и заполнения бумажного извещения амурчане получили более 200 тысяч отправлений. Это 90 % от общего объема полученных регистрируемых почтовых отправлений. В среднем за неделю с помощью электронной подписи амурчане получают более 20 тысяч посылок и заказных писем.

Подключить цифровую услугу не сложно. Для оформления подписи можно обратиться в ближайшее отделение почтовой связи либо получить ее на портале Госуслуг. Сама регистрация занимает несколько минут, но позволяет сократить в 5 раз время выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При получении заказных писем, посылок и мелких зарубежных пакетов пользователям услуги необходимо лишь назвать оператору код, который будет отправлен на мобильный телефон клиента в виде смс.

Ранее Почта России запустила электронные уведомления о вручении писем. Это современный цифровой аналог бумажных уведомлений. Услуга позволяет отправителю после вручения письма получить скан-копию бланка извещения с указанием того, кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление (с личной подписью получателя) в разделе «Отслеживание» на сайте www.pochta.ru.

Для получения услуги не требуется заполнять отдельный бланк. Чтобы подключить ее, достаточно указать свой номер телефона на отправлении или адресном ярлыке и сообщить оператору о намерении заказать дополнительную услугу.