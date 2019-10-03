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Благовещенцы, осужденные за мошенничество с подставным ДТП, оспорили приговор

Благовещенцы, осужденные за мошенничество с подставным ДТП, оспорили приговор
Фото: pixabay.com

В законную силу вступил приговор Благовещенского городского суда от 6 июня 2019 года, которым осуждены четверо жителей областного центра. Все они признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в мае-июне 2017 года в Благовещенске мужчины, действуя группой по предварительному сговору, инсценировали дорожно-транспортное происшествие. В дальнейшем злоумышленники подали необходимые документы в страховую компанию и незаконно получили более 160 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, сообщает прокуратура Амурской области.

Благовещенский городской суд учел данные о личностях горожан и назначил каждому из них по 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы, в которых привели доводы о суровости назначенного наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда 1 октября рассмотрела материалы уголовного дела и отказала в удовлетворении апелляционных жалоб.

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#ДТП #суды #транспорт

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