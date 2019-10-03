В Благовещенске перекроют участок улицы Ленина

6 октября в Благовещенске временно перекроют участок улицы Ленина. Такие меры городская администрация приняла в связи с проведением осенней легкоатлетической эстафеты. Движение будет ограничено с 10:00 до 14:30 на улице Ленина от Комсомольской до Шимановского.

Объезд автобусов будет осуществляться по следующим улицам:

№ 4, 9, 28, 30, 31 – Ленина – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 11, К – Ленина – Шимановского – Зейская – Комсомольская – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 12 – Шевченко – Зейская – далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 22 – Пионерская - Зейская – Калинина – далее по маршруту, в обратном направлении – Калинина – Зейская – Шевченко;

№ 7 – Пионерская - Зейская – Комсомольская – Ленина – далее по маршруту (в обоих направлениях);

№ 38 – Калинина – Зейская – Комсомольская - Ленина – далее по маршруту;

№ 2, 2а, 5, 39 – 50-летия Октября – Зейская – Комсомольская – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 16, 41, 101 – Б. Хмельницкого – Зейская – Комсомольская - Ленина – далее по маршруту;

№ 8, 26, 106, 106ю – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту.

Эстафета, посвященная памяти преподавателя благовещенского физкультурного техникума Григория Андреевича Белоуса, погибшего 29 сентября 2013 года, пройдет 6 октября в 12:00. Старт и финиш – на площади Ленина. Сбор участников состоится в 11:00 на перекрестке улиц Ленина и Пионерской, парад участников – в 11:20. В мероприятии примут участие производственные коллективы и учащиеся учебных заведений.

Подать заявку на участие в эстафете можно по адресу: улица Ленина, 97, телефон: 991-765 (управление по физической культуре, спорту и делам молодежи мэрии).