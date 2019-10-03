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сегодня, 16:42 0

Одноклассники окунули школьника головой в унитаз

Одноклассники окунули школьника головой в унитаз
Фото: Jorge Kavicki Jkavicki с сайта Pixabay

В Сети появилось видео, на котором московские школьники издевались над одноклассником. Дети опустили ребенка головой в унитаз.

На кадрах хулиганы макают своего одноклассника головой в унитаз. Мальчик сопротивляется и кричит, но хулиганы не останавливаются. После унижений он выбегает из кабинки в коридор, а обидчики сопровождают это громким смехом. В конце ролика они его толкают, и ребенок падает на пол.

Ситуацию прокомментировала классный руководитель школьника. «Это не вчера было. Сейчас мы пытаемся все детали узнать и во всем разобраться. Нам надо встретиться с директором, и все это дело решить», – рассказала Наталья Владимировна телеканалу «360».

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева уже заявила, что будет разбираться в ситуации с издевательствами над учеником.

«Конечно, будем разбираться. У меня пока нет уполномоченного по правам ребенка, но управление по детству в обязательном порядке с выездом на место будет разбираться в ситуации, что произошло, каким образом были допущены такие упущения, обязательно будем разбираться. Надо переговорить с участниками процесса, с классным руководителем, с директором, мы будем работать в этом направлении», – сообщила Потяева.

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#школа #криминал #происшествия

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