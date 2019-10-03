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3октября
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В Приамурье прокурор помог пенсионерке, чьи права нарушила больница

В Приамурье прокурор помог пенсионерке, чьи права нарушила больница
Фото: pixabay.com

Прокурор Мазановского района в судебном порядке защитил трудовые права пенсионерки. Женщина работала в Мазановской больнице, и учреждение нарушило закон, чтобы сэкономить на своей сотруднице.

Так, в Мазановском районе прокуратура провела проверку по обращению 77-летней местной жительницы о нарушениях трудового законодательства. Было установлено, что женщина в зимний период 2018-2019 года работала в ГБУЗ АО «Мазановская больница». В нарушение закона учреждение заключало с амурчанкой договоры оказания услуг в целях меньшей оплаты. В результате неправомерных действий больницы пенсионерка недополучила зарплату, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, на сумму более 43-х тысяч рублей.

Прокурор района в связи с выявленными нарушениями внес представление главному врачу больницы. Он обратился в суд, потребовав признать правоотношения, связанные с использованием личного труда, трудовыми отношениями; внести в трудовую книжку записи о приеме на работу и увольнении работника; взыскать недополученную зарплату, включая компенсацию за неиспользованный отпуск. Как сообщает прокуратура Амурской области, решением Мазановского районного суда требования прокурора были полностью удовлетворены. Решение в законную силу еще не вступило.

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#работа #суды

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