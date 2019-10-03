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3октября
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сегодня, 16:23 0

В России к концу года подорожают яйца, курица и сахар

В России к концу года подорожают яйца, курица и сахар
Фото: pixabay.com

По итогам текущего года продукты питания в России подорожают на 3-3,5 %. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.

Об этом рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли «Известиям». В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции. Подорожание яиц и мяса птицы в АКОРТ связывают с сезонным фактором — осенью-зимой дорожает корм, сахара — с ростом себестоимости сырья, топливных расходов и увеличением издержек производства.

За первые восемь месяцев текущего года продукты уже подорожали на 1,7 %, однако рост цен к концу года не будет резким. «Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости», — сказали в организации.

В АКОРТ отметили, что скачок цен был ощутим только в первом квартале 2019 года из-за роста НДС, но уже с марта началось постепенное снижение инфляции. Это подтверждают и опрошенные «Известиями» эксперты, добавляя, что цены на перечисленные продукты существенно снизились по сравнению с январем 2019 года. В ФАС допустили сезонное подорожание ряда товаров в период предновогоднего ажиотажа, но при этом заверили, что предпосылок для существенного роста цен нет.

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#цены

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