Мэру Владивостока Олегу Гуменюку попало от полпреда Юрия Трутнева

Полпред президента Юрий Трутнев, губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Олег Гуменюк проехали по Владивостоку от района Тихой до центра города. Вице-премьер так и не увидел, чтобы на дорогах Владивостока исполняли поручения президента по приведению города в соответствие со столичным статусом. Он предложил завершить поездку, сказав, что «ситуация понятна».

В центре города мэр Олег Гуменюк снова стал рассказывать Юрию Трутневу о замене дорожного покрытия, бордюров, люков и ливневок. Юрий Трутнев попросил главу остановиться. Он спросил, сколько денег город потратил на бордюры. Градоначальник затруднился ответить на вопрос, сказав, что «нужно посмотреть контракты». Гуменюк снова стал рассказывать, что меняются только 30 % бордюров, а остальные – перекладываются, пишет ИА PrimaMedia.

«Это все тоже за ваши деньги, не за наши. Я на это не подписывался. Эти деньги выделены по поручению президента РФ, чтобы город был красивый и по нему люди могли спокойно передвигаться. Этот город — номер один по количеству автомобилей на душу населения в РФ. И поскольку дано поручение президента о столице ДФО, мы хотели, чтобы люди могли по дорогам ездить, а не просто их выровнять и поменять бордюры! Выровнять и поменять – это без нас, это не за президентские деньги», – заявил Юрий Трутнев.



Также полпред поинтересовался, как дела идут с организацией парковок в центре города. Мэр сказал, что в этом году планировалось построить одну в районе ж/д вокзала, но «по техническим требованиям» это не удалось.

«Мне в целом ситуация понятна. Я считаю, что деньги тратятся неэффективно. Деньги надо тратить на расширение дорог, на увеличение пропускной мощности, а не на ямочный ремонт и замену бордюр», – закончил полпред с мэром и обратился уже к губернатору Олегу Кожемяко.

«Там, где дороги сужены мостами, нужно смотреть их расширение. Смотрите, впереди зима, время есть. Делайте проекты, будем смотреть, как вам деньги найти в будущем году, будем выделять. Но будем выделять только под магистральные вещи», – сказал Юрий Трутнев главе региона.